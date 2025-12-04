Opinión
La separación de Iglesia y Estado no implica el silencio religioso
La constitución no prohíbe a los ministros del Señor, intervenir en el debate político. Les prohíbe utilizar al Estado, si fueran legisladores, para imponer su religión, en menoscabo de otras, señala Hiram Lozada
4 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
