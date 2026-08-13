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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Soberanía para construir el futuro

La soberanía debe entenderse como algo mucho más que un concepto jurídico o constitucional, señala John Villamil Casanova

13 de agosto de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El próximo paso en nuestra evolución colectiva no debe limitarse al debate sobre el status político. El verdadero reto consiste en transformar esa identidad nacional, ese fervor, esa energía en una capacidad para construir el futuro del país, destaca John Villamil. (Ramon "Tonito" Zayas)

Durante más de cinco siglos, Puerto Rico ha desarrollado una identidad nacional sólida, sustentada en una cultura propia, un idioma compartido, una historia común y un profundo sentido de pertenencia. Esa identidad constituye uno de los principales activos del pueblo puertorriqueño y demuestra que una nación (entendida como una comunidad humana que comparte identidad, cultura, historia, un sentido de pertenencia y la voluntad de continuidad colectiva) puede preservar su personalidad aun en circunstancias políticas complejas.

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