Soberanía para construir el futuro
La soberanía debe entenderse como algo mucho más que un concepto jurídico o constitucional, señala John Villamil Casanova
13 de agosto de 2026 - 10:00 PM
13 de agosto de 2026 - 10:00 PM
Durante más de cinco siglos, Puerto Rico ha desarrollado una identidad nacional sólida, sustentada en una cultura propia, un idioma compartido, una historia común y un profundo sentido de pertenencia. Esa identidad constituye uno de los principales activos del pueblo puertorriqueño y demuestra que una nación (entendida como una comunidad humana que comparte identidad, cultura, historia, un sentido de pertenencia y la voluntad de continuidad colectiva) puede preservar su personalidad aun en circunstancias políticas complejas.
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