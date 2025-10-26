Opinión
26 de octubre de 2025
79°ligeramente nublado
prima:Teatro boricua: reflejo de nuestras realidades

Apoyar el teatro puertorriqueño debe ser un compromiso desde la ética y desde la visión cultural, opina Antonio Quiñones Calderón

26 de octubre de 2025 - 10:40 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
A través de actores de la inmensa talla protagónica de William Denton y Ugoh Ramos –asistidos por un también inmenso elenco–, iHuman plantea la urgencia de lograr un equilibrio, un ajuste de cuentas, entre nuestra inteligencia y nuestra madurez emocional, escribe Antonio Quiñones (Suministrada)

Desde los orígenes, el teatro puertorriqueño ha sido instrumental en el proceso de la crítica social y en la formación de nuestra cultura. En efecto, más allá de sus fines de entretenimiento, ha sido reflejo vivo de las realidades de nuestra vida de pueblo, a la vez que ha servido como canal de nuestras aspiraciones y registro vivaz de nuestra historia. Así establecido, es menester reconocer no solo su contribución artística y social, pero, además, afirmar la obligación de espíritu que debería conducir al gobierno, al sector privado y a los medios de comunicación a brindarle su más alentador apoyo y asistencia económica como parte de la mejor agenda de desarrollo cultural.

