Tiempo de reconocer el personal e invertir en el servicio público
El principio de mérito, promulgado en la Ley 184 de 2004, exige acción, no solo palabras, escribe Yiralis Ruiz
15 de agosto de 2025 - 10:30 PM
Cada año, en la tercera semana del mes de agosto, Puerto Rico celebra la Semana del Servidor Público a través de proclamas y actividades educativas. Sin embargo, olvidamos que el gobierno opera 24/7. No es una empresa que vende productos o servicios, sino una organización compleja que debe responder a las necesidades ciudadanas, balancear intereses y optimizar el uso de los fondos públicos. La capacidad del gobierno para mejorar la vida de cada persona depende de su fortaleza institucional y, para ello, es fundamental la gestión de sus recursos humanos.
