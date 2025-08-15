Cada año, en la tercera semana del mes de agosto, Puerto Rico celebra la Semana del Servidor Público a través de proclamas y actividades educativas. Sin embargo, olvidamos que el gobierno opera 24/7. No es una empresa que vende productos o servicios, sino una organización compleja que debe responder a las necesidades ciudadanas, balancear intereses y optimizar el uso de los fondos públicos. La capacidad del gobierno para mejorar la vida de cada persona depende de su fortaleza institucional y, para ello, es fundamental la gestión de sus recursos humanos.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu