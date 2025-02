Nadie puede asegurarnos que no atravesaremos el temido apocalipsis que se ha traído a colación con las medidas propuestas por el presidente Donald Trump, como la de eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos. La dependencia federal que atiende la educación allá y acá, con un irremediable enfoque centralizador y cuyo mejor ejemplo fue la imposición de la ley No Child Left Behind, podría desaparecer, aunque no los asuntos que atiende.