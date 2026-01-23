La noticia de un nuevo caso de irregularidades en establecimientos de cuidados de larga duración no debe verse como un evento aislado, sino como síntoma de un sistema complejo. Actualmente, el Estado opera y comparte un modelo de “lista de cotejo” que se limita a datos generales, estatus de licencia y capacidad, pero oculta la realidad operativa: la lista de establecimientos con tipos de planes de acción correctiva o licencias removidas no accesibles para el ciudadano que se ocupa del adulto mayor a su cargo.

