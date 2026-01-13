Venezuela: ¿a quién protege el derecho internacional?
¿Quién defiende a los oprimidos cuando los mecanismos internos han sido secuestrados por el poder autoritario? Cuestiona Eliezer García
13 de enero de 2026 - 9:30 PM
Si dejamos de lado la depredadora codicia de Donald Trump por el petróleo, la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ha sido leída por muchos exclusivamente desde el prisma de la legalidad internacional, como si las normas existieran en un vacío moral ajeno a la experiencia histórica de los pueblos. Sin embargo, reducir el análisis a la infracción formal del principio de no injerencia evita una pregunta central: ¿qué ocurre cuando un pueblo expresa de manera mayoritaria y verificable su rechazo a un régimen y ese régimen responde con fraude, represión y violencia sistemática para perpetuarse en el poder?
