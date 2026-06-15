Opinión
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Vivienda asequible: la conversación impostergable para Puerto Rico
El reto que tenemos ante nosotros es decidir si la vivienda será vista únicamente como una mercancía o como un elemento esencial de dignidad humana, escribe Juan Santana Félix
15 de junio de 2026 - 10:45 PM
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