Yo te quiero Puerto Rico: una alianza de amor
La oposición política está fragmentada y no ha tenido la suficiente flexibilidad para entablar alianzas electorales extra ideológicas, opina José Medina Fuentes
3 de junio de 2026 - 9:30 PM
3 de junio de 2026 - 9:30 PM
El gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) ha secuestrado los fondos públicos con la ilusión política de la estadidad para Puerto Rico. Sin embargo, como institución, y gracias a algunos de sus líderes, no han querido a Puerto Rico y a los puertorriqueños. En el pasado, en la colectividad tenían disputas internas y las resolvían abrazándose sus facciones en corto tiempo y prometiendo ilusiones durante el año electoral. Poco después, resolvieron disputas internas con primarias. Transcurridas esas votaciones, los cuadros dirigentes del PNP cerraban filas con el ganador con la misma ilusión de la estadidad para Puerto Rico.
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