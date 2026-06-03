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José Nicolás Medina FuentesJosé Nicolás Medina Fuentes
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prima:Yo te quiero Puerto Rico: una alianza de amor

La oposición política está fragmentada y no ha tenido la suficiente flexibilidad para entablar alianzas electorales extra ideológicas, opina José Medina Fuentes

3 de junio de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La oposición política está fragmentada y no ha tenido la suficiente flexibilidad para entablar alianzas electorales extra ideológicas. Así no podrán acceder a los cargos principales de gobierno, afirma José Medina. (El Nuevo Día)

El gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) ha secuestrado los fondos públicos con la ilusión política de la estadidad para Puerto Rico. Sin embargo, como institución, y gracias a algunos de sus líderes, no han querido a Puerto Rico y a los puertorriqueños. En el pasado, en la colectividad tenían disputas internas y las resolvían abrazándose sus facciones en corto tiempo y prometiendo ilusiones durante el año electoral. Poco después, resolvieron disputas internas con primarias. Transcurridas esas votaciones, los cuadros dirigentes del PNP cerraban filas con el ganador con la misma ilusión de la estadidad para Puerto Rico.

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ACERCA DEL AUTOR
José Nicolás Medina Fuentes

José Nicolás Medina Fuentes

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El autor es egresado Magna Cum Laude de Harvard University. Fue profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Además se desempeñó como Chieff Staff Attorney del Tribunal Supremo de...
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