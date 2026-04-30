Se debate intensamente en algunos países europeos un principio conocido como “prioridad nacional”. La idea se ha convertido en portaestandarte de varios partidos políticos de extrema derecha europeos. Todo tiene su origen hace más de 50 años con el liderazgo de Jean-Marie Le Pen del Frente Nacional francés y padre de Marine Le Pen, la actual líder de Reagrupamiento Nacional. Tomó forma en las elecciones legislativas de 1978, cuando el Frente Nacional adoptó el lema “Francia y los franceses primero”, culpando de esta manera a los inmigrantes del aumento en el desempleo.

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