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Jaime LluchJaime Lluch
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La “prioridad nacional” y Puerto Rico

Somos un sujeto fuera de la historia en un limbo colonial, opina Jaime Lluch

30 de abril de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Con Marine Le Pen, el partido se rebautizó como Reagrupamiento Nacional y el nuevo término ahora es “Prioridad Nacional” que ha sido adoptado por otros partidos europeos, escribe Jaime Lluch. (The Associated Press)

Se debate intensamente en algunos países europeos un principio conocido como “prioridad nacional”. La idea se ha convertido en portaestandarte de varios partidos políticos de extrema derecha europeos. Todo tiene su origen hace más de 50 años con el liderazgo de Jean-Marie Le Pen del Frente Nacional francés y padre de Marine Le Pen, la actual líder de Reagrupamiento Nacional. Tomó forma en las elecciones legislativas de 1978, cuando el Frente Nacional adoptó el lema “Francia y los franceses primero”, culpando de esta manera a los inmigrantes del aumento en el desempleo.

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Jaime Lluch

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El doctor Jaime Lluch (B.A. Brown, M.A. UC Berkeley, J.D. Yale Law School, Ph.D. Yale University) es un comparativista en ciencia política y derecho público y es catedrático en ciencia política...
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