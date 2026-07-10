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FEMA aprobó $97 millones para infraestructura crítica y medidas de mitigación en Puerto Rico

Son parte de los programas Construyendo Infraestructura y Comunidades Resilientes, Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos

10 de julio de 2026 - 1:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FEMA asignó fondos a Puerto Rico para proyectos de infraestructura y mitigación de riesgos (Julia Demaree Nikhinson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aprobó más de $97 millones para resiliencia comunitaria, restaurar infraestructura crítica e invertir en medidas de mitigación en Puerto Rico.

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De acuerdo a la oficina federal, la asignación forma parte de $584 millones aprobados a nivel de Estados Unidos y sus territorios para los programas Construyendo Infraestructura y Comunidades Resilientes, Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos de FEMA.

Casi todo el dinero asignado a Puerto Rico - $95.1 millones-, se otorga bajo el programa de Asistencia Pública, indicó FEMA, en un comunicado circulado el jueves.

Los fondos incluyen $14 millones asignados a la Autoridad de los Puertos para reparar los muelles 9, 11, 12, 13 y 14 en San Juan debido a daños que ocasionó el huracán María, que provocó una catástrofe en el archipiélago puertorriqueño en septiembre de 2017.

También se otorgan $1.2 millones al Municipio de Comerío para reemplazar alcantarillados en la comunidad, y $1.1 millones al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para reparar el puente Culebra, en ambos casos relacionados a los daños causados por el huracán María.

Mientras, el Municipio de Cayey recibirá $980,000 para reparar superficies de carreteras, rellenos de terraplén, alcantarillados, cemento y barreras de seguridad en la calle Lirio y en un camino municipal del sector Los Guzmanes debido a daños que ocasionó el huracán Fiona.

Para proyectos de mitigación de riesgos, la asignación ronda los $2 millones, incluyendo $1 millón para el Municipio de Patillas comprar e instalar generadores en la biblioteca, la casa alcaldía, el Centro de Usos Múltiples y la Oficina de Apoyo al Ciudadano.

Tras los terremotos de 2020, otros $537,000 se asignaron al Municipio de Vega Alta para la compra e instalación de dos generadores fijos en los edificios del Centro de Gobierno, el Departamento de Manejo de Emergencias, el Departamento de la Policía y el Centro de Recepción.

Además, FEMA informó que, como consecuencia del huracán María, el Municipio de Aguas Buenas recibirá $387,000 para la compra de tormenteras y generadores para el Centro de Gobierno Rafael Nicolau.

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Puerto RicoCongreso de Estados UnidosHuracán MaríaAutoridad de los PuertosFEMAfondos federales
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