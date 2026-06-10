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La boricua Mayra Rivera Vázquez quedó eliminada en las primarias demócratas al Congreso en Carolina del Sur

Nancy Lacore y Mac Deford pasaron a la segunda ronda

10 de junio de 2026 - 6:56 AM

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La activista boricua Mayra Rivera Vázquez buscó sin éxito la candidatura demócrata al Congreso por el distrito 1 de Carolina del Sur. (Facebook)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La puertorriqueña Mayra Rivera Vázquez quedó el martes fuera de la contienda por la candidatura demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el distrito 1 de Carolina del Sur.

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Debido a que nadie obtuvo mayoría absoluta, Nancy Lacore (36.5%) y Mac Deford (28.9%) pasaron a la segunda ronda de las primarias demócratas.

Rivera Vázquez obtenía anoche el 9.6% de los votos, al igual que Francina Dantzler, quien la aventajaba por 10 votos. Muy cerca le seguía Ben Frasier, con 9.5%.

Rivera Vázquez es la segunda vicepresidenta del Partido Demócrata de Estados Unidos en Carolina del Sur.

El escaño del primer distrito de Carolina del Sur ha estado en manos de la republicana Nancy Mace, quien aspiró sin éxito este martes a la candidatura a gobernadora.

El distrito – de mayoría republicana, que abarca áreas de Charleston y que incluye la zona turística de Myrtle Beach– está integrado por zonas de los condados de Beaufort, Berkeley, Charleston, Dorchester, Colleton y Jasper. Rivera Vázquez reside en Beaufort, donde se ha centrado su militancia política.

Tags
Diáspora puertorriqueñaCarolina del SurPartido Demócrata
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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