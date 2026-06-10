La boricua Mayra Rivera Vázquez quedó eliminada en las primarias demócratas al Congreso en Carolina del Sur

Washington D.C. - La puertorriqueña Mayra Rivera Vázquez quedó el martes fuera de la contienda por la candidatura demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el distrito 1 de Carolina del Sur.

Debido a que nadie obtuvo mayoría absoluta, Nancy Lacore (36.5%) y Mac Deford (28.9%) pasaron a la segunda ronda de las primarias demócratas.

Rivera Vázquez obtenía anoche el 9.6% de los votos, al igual que Francina Dantzler, quien la aventajaba por 10 votos. Muy cerca le seguía Ben Frasier, con 9.5%.

Rivera Vázquez es la segunda vicepresidenta del Partido Demócrata de Estados Unidos en Carolina del Sur.

El escaño del primer distrito de Carolina del Sur ha estado en manos de la republicana Nancy Mace, quien aspiró sin éxito este martes a la candidatura a gobernadora.