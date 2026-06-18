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Puerto Rico certifica 428 atletas, con presencia del fútbol femenino, para los Centroamericanos

La delegación boricua confirma participación masiva rumbo a la cita regional en Santo Domingo

18 de junio de 2026 - 2:50 PM

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La tercera ronda de certificaciones incluyó a 123 mujeres y 91 hombres. (david.villafane@gfrmedia.com)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció el jueves la certificación de 214 atletas adicionales en 21 deportes y modalidades para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, lo que eleva a 428 el total de deportistas oficialmente confirmados para integrar la delegación que competirá en la justa regional.

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La tercera ronda de certificaciones incluyó a 123 mujeres y 91 hombres, como parte del proceso de selección y evaluación que realiza el organismo olímpico de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana. No obstante, la cifra de atletas certificados podría aumentar en las próximas semanas como resultado de la redistribución de plazas que realice el comité organizador.

Con este nuevo grupo, Puerto Rico alcanza los 428 atletas certificados luego de las tres fases de anuncios realizadas hasta el momento. La primera ronda incluyó 123 deportistas, la segunda añadió 91 y la tercera incorporó otros 214.

Puerto Rico fue a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con 396 atletas.

Entre las certificaciones anunciadas figuran varios deportes de conjunto que ya aseguraron su participación en los Centroamericanos. Sin embargo, en algunos casos el Copur no divulgó los nombres de los atletas debido a que las respectivas federaciones nacionales aún se encuentran en sus procesos finales de evaluación y selección.

Como parte de esta tercera ronda, el organismo olímpico también confirmó la participación de la Selección Nacional femenina de fútbol en la justa regional. La certificación se produce pese a la desafiliación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) del Copur, situación que había generado interrogantes sobre la presencia del equipo en Santo Domingo 2026.

La selección nacional femenina de Puerto Rico dirá presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
La selección nacional femenina de Puerto Rico dirá presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Suministrada / FPF)

“La delegación de Puerto Rico continúa fortaleciéndose con atletas de gran talento y experiencia. Alcanzar los 428 atletas certificados demuestra el compromiso de nuestras federaciones y el trabajo que realizan nuestros deportistas para representar al país en el más alto nivel”, expresó Sara Rosario Vélez, presidenta del Copur, en declaraciones escritas.

“La reciente selección de Nathalys Ceballos y Luis ‘Tuto’ Bermúdez como abanderados es reflejo de los valores que distinguen al #EquipoPUR y de la calidad humana y deportiva que llevaremos a Santo Domingo 2026”, agregó la líder olímpica.

Atletas certificados en la tercera ronda

Deportes Acuáticos - Polo Acuático

Equipo Femenino

Equipo Masculino

Ajedrez

Danitza Vázquez

Natasha Morales

Edgardo Almedina

Diego Zilleruelo

Badminton

Karianet Morales Mercado

Marcos Morales Mercado

Baloncesto 3x3

Equipo Femenino

Equipo Masculino

Baloncesto

Equipo Femenino

Equipo Masculino

Balonmano

Equipo Femenino

Equipo Masculino

Béisbol

Equipo Masculino

Canotaje

Eddy Barranco

Yaimilee Alvelo

Alysha Hernández

Ecuestre

Cristina Padilla

Vasco Flores

Freddie Neville

Mark Watring

Fútbol

Equipo Femenino

Gimnasia Rítmica

Lilia Arias

Golf

María Fernanda “Marifé” Torres

Jeronimo Esteve

Hockey

Equipo Femenino

Levantamiento de Pesas

Netsmarie Gómez

Sóftbol

Equipo Femenino

Taekwondo

Andrea Delgado

Tenis

Marko Mesarovic

Yannik Álvarez

Jake Fellows (por confirmar)

Leonardo Vega

Daniella Oneill

Natalia Pérez

Lauren Kettlewell

Tiro - Armas Cortas

Jennifer Valentín

Tiro con Arco

Nilka Cotto

Alondra Rivera

Voleibol

Equipo Femenino

Equipo Masculino

Tags
Santo Domingo 2026Comité Olímpico de Puerto RicoCOPURJuegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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