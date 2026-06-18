Puerto Rico certifica 428 atletas, con presencia del fútbol femenino, para los Centroamericanos
La delegación boricua confirma participación masiva rumbo a la cita regional en Santo Domingo
18 de junio de 2026 - 2:50 PM
18 de junio de 2026 - 2:50 PM
El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció el jueves la certificación de 214 atletas adicionales en 21 deportes y modalidades para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, lo que eleva a 428 el total de deportistas oficialmente confirmados para integrar la delegación que competirá en la justa regional.
La tercera ronda de certificaciones incluyó a 123 mujeres y 91 hombres, como parte del proceso de selección y evaluación que realiza el organismo olímpico de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana. No obstante, la cifra de atletas certificados podría aumentar en las próximas semanas como resultado de la redistribución de plazas que realice el comité organizador.
Con este nuevo grupo, Puerto Rico alcanza los 428 atletas certificados luego de las tres fases de anuncios realizadas hasta el momento. La primera ronda incluyó 123 deportistas, la segunda añadió 91 y la tercera incorporó otros 214.
Puerto Rico fue a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con 396 atletas.
Entre las certificaciones anunciadas figuran varios deportes de conjunto que ya aseguraron su participación en los Centroamericanos. Sin embargo, en algunos casos el Copur no divulgó los nombres de los atletas debido a que las respectivas federaciones nacionales aún se encuentran en sus procesos finales de evaluación y selección.
Como parte de esta tercera ronda, el organismo olímpico también confirmó la participación de la Selección Nacional femenina de fútbol en la justa regional. La certificación se produce pese a la desafiliación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) del Copur, situación que había generado interrogantes sobre la presencia del equipo en Santo Domingo 2026.
“La delegación de Puerto Rico continúa fortaleciéndose con atletas de gran talento y experiencia. Alcanzar los 428 atletas certificados demuestra el compromiso de nuestras federaciones y el trabajo que realizan nuestros deportistas para representar al país en el más alto nivel”, expresó Sara Rosario Vélez, presidenta del Copur, en declaraciones escritas.
“La reciente selección de Nathalys Ceballos y Luis ‘Tuto’ Bermúdez como abanderados es reflejo de los valores que distinguen al #EquipoPUR y de la calidad humana y deportiva que llevaremos a Santo Domingo 2026”, agregó la líder olímpica.
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