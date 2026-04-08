Dedicarán el Festival de Claridad a Jacobo Morales y Blanca Silvia Eró

El próximo Festival de Claridad, que será del 16 al 19 de abril en los predios del Estadio Hiram Bithorn en San Juan, será dedicado al cineasta Jacobo Morales y su esposa Blanca Silvia Eró.

Así lo informaron hoy las dirigentes del semanario Claridad en conferencia de prensa celebrada en el centro cultural Casa Aboy, en Miramar. Estuvieron en compañía de la pareja homenajeada y de la actriz Cordelia González, quien fungirá de maestra de ceremonia durante la dedicatoria.

“Este año, decidimos dedicarles a la admirada y muy querida pareja de Jacobo Morales y Blanca Eró esta nueva edición del Festival. La celebración no les es ajena porque hace unos años, en otro festival, les hicimos un reconocimiento especial. Pensábamos entonces que de esa manera estaríamos reconociendo la plenitud de su trayectoria vertical y comprometida como figuras centrales del arte, la cultura y el entretenimiento en Puerto Rico por más de medio siglo, pero nos equivocamos. Han continuado rompiendo su propio récord de innovación, crecimiento artístico y personal, nutriendo esa intuición maravillosa que poseen adaptándose creativamente, y dejando una huella imborrable. Tendremos el honor hacerles esta dedicatoria por lo que son, dos patriotas de extraordinario valor al servicio de nuestra nación especialmente desde el quehacer cultural”, expresó con emoción Carmen Ortiz Abreu, presidenta de la Junta Directiva de Claridad, entidad auspiciadora del Festival.

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El acto de dedicatoria será el momento cumbre de la primera noche del Festival.

Durante la conferencia de prensa, la pareja homenajeada agradeció la dedicatoria y expresó “el reconocimiento que nos ofrece Claridad ha sido motivo de un profundo agradecimiento”.

Para contribuir al momento, durante la dedicatoria se le hará entrega a la pareja homenajeada del primer número de la obra de arte conmemorativa de esta edición del Festival producida por la joven artista plática y artesana Laura Colón Noriega, quien se inspiró en los símbolos que mejor distinguen la obra cinematográfica de Blanca y Jacobo.

Agenda artística

Tarima Elliott Castro

Jueves 16 de abril

- 6:00pm

· Mikie Rivera

· 6:00 - 8:00 PM Zoraida Santiago

· Roy Brown

· 8:00 – 8:30PM Dedicatoria a Jacobo Morales y Blanca Eró

· 9:30 – 10:30pm Daniel Diaz y Alexander López

· 10:30 – 11:30pm Andy Montañez y su Orquesta

Viernes 17 de abril

- 6:00pm

Cano Cangrejo

· 6:00-7:00PM Documentales presentados por la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico ( ADOC )

· 8:00PM Reconocimiento Especial a América ( Meca) Sorrentini

· 8:00 – 9:00PM Tata Cepeda y Gracimá

· 9:00 – 10:00PM Orquesta Criolla Nacional Mapeyé

· 10:00 – 11:00PM Rodantes

· 11:00 – 12:00AM Los Negritos de la L

Sábado 18 de abril

- 3:00pm

DJ Predator

· 3:00 -3:30PM Timm Clayton

· 3:30 -4:30PM Flor de Viento

· 4:30 – 6:00PM Bianca Graulau conversa con Jacobo Morales y Blanca Eró

· 6:00 – 7:00PM Josy Latorre

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· 7:00 – 8:00PM La Mio

· 8:00PM Reconocimiento Especial Misión de Puerto Rico en Cuba: 60 aniversario

· 8:00 – 9:00PM Henry Cole: Solo

· 9:00 – 10:00PM Afrikataal

· 10:00 – 11:00PM David Rivera y la Bambula

· 11:00 – 12:00AM Los Chinchillos del Caribe

Domingo 19 de abril

- 3:00pm

DJ Predator

· 3:00 – 4:30PM Encuentro de Trovadores

· 4:30 -5:30PM Exhibición de caballos de paso fino

· 5:30 – 6:30PM Tuna Bardos

· 6:30PM – 7:30 PM Ausuba

· 7:30PM Reconocimiento Especial a Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

· 7:30 – 8:30PM BLB

· 8:30 – 9:30PM Riestra y Los Bohíques

· 9:30 – 10:30PM Atabal

· 10:30 -11:30PM Joey Hernández y su Orquesta

Tarima Estrella

Jueves 16 de abril

● 5:00 Transmisión del programa “Sobre la Mesa” con Aníbal Acevedo Vilá

● 7:00-8:30 Dj Predator Hosts: Batalla Freestyle BVS vs Buenas Vibras Crew

● 8:45 Elia Music

● 9:45 Alzerreca

● 10:45 Final BVS vs Buenas Vibras Crew

Viernes 17 de abril

● 5:30 Colectiva Feminista Podcast

● 7:15 Lilac Stranger

● 8:30 MOTHS

● 9:45 Kristal Fonrodona

● 11:00 Tapaboka

Sábado 18 de abril

● 5:00 Geovanni Roberto: “UPR para el pueblo”.

● 6:00 Basavriuk

● 7:00 Labajura

● 8:15 Skapulario

● 9:30 Golpe Justo

● 10:45 Vómito

Domingo 19 de abril

Maratón Infantil:

● 12:00 Taller de Máscaras con MásTaller

● 2:00 Chiqui Bomba de la Montaña

● 3:00 Candela (La casa de la plena Tito Matos)

● 4:00 Tres Hermanes y los objetos maravillosos (Jóvenes del ‘98)

● 4:30 Colectivo Payasos y Burbujas

● 5:00 Ni pies ni cabeza - Compañía M+M

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Oferta Musical Nocturna:

● 6:00 Ordinarios

● 7:30 Marick Lewaii