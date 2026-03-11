Opinión
El comediante Marcello Hernández se presentará en Puerto Rico

El actor ha sido parte del elenco del legendario programa “Saturday Night Live“ desde 2022

11 de marzo de 2026 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marcello Hernández presentará su “stand up comedy” en español. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El comediante actor de origen dominico cubano, Marcello Hernández, quien es parte del elenco del legendario programa "Saturday Night Live“ desde 2022, estará presentando su espectáculo en Puerto Rico.

Con un “stand up comedy” en español, la cita con el público boricua está pautada para el próximo 15 de abril a las 8:00 p.m. en el Coca Cola Music Hall, en San Juan.

Así lo publicó hoy en sus redes sociales el empresario puertorriqueño Alejandro Pabón, socio de la firma Move Concerts, quien informó que la venta de boletos comenzará este jueves, 12 de marzo, a través de Ticketera.

Su humor es basado en la cultura latina, la inmigración y vivencias personales, así como la vida en Miami. Se ha popularizando personajes como “Domingo” y por “sketches” como el dedicado a “Don Francisco” y su personaje “Mr. Fronzi”.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha compartido escena con Hernández, siendo bastante recordado el “sketch” que realizaron sobre “La vecindad del Chavo del 8″, durante el estreno de la temporada 51 de SNL.

Tremendo junte de estrellas en aniversario de "Saturday Night Live"

Tremendo junte de estrellas en aniversario de "Saturday Night Live"

Bad Bunny estuvo entre los artistas invitados a la celebración en el Radio City Music Hall, en Nueva York.

Este comediante, escritor y actor oriundo de Miami, recientemente estrenó “Marcello Hernández: American Boy”, un especial de comedia en Netflix del que está haciendo una gira por varias ciudades de Estados Unidos.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
