El comediante Marcello Hernández se presentará en Puerto Rico
El actor ha sido parte del elenco del legendario programa “Saturday Night Live“ desde 2022
11 de marzo de 2026 - 2:15 PM
El comediante actor de origen dominico cubano, Marcello Hernández, quien es parte del elenco del legendario programa "Saturday Night Live“ desde 2022, estará presentando su espectáculo en Puerto Rico.
Con un “stand up comedy” en español, la cita con el público boricua está pautada para el próximo 15 de abril a las 8:00 p.m. en el Coca Cola Music Hall, en San Juan.
Así lo publicó hoy en sus redes sociales el empresario puertorriqueño Alejandro Pabón, socio de la firma Move Concerts, quien informó que la venta de boletos comenzará este jueves, 12 de marzo, a través de Ticketera.
Su humor es basado en la cultura latina, la inmigración y vivencias personales, así como la vida en Miami. Se ha popularizando personajes como “Domingo” y por “sketches” como el dedicado a “Don Francisco” y su personaje “Mr. Fronzi”.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha compartido escena con Hernández, siendo bastante recordado el “sketch” que realizaron sobre “La vecindad del Chavo del 8″, durante el estreno de la temporada 51 de SNL.
Este comediante, escritor y actor oriundo de Miami, recientemente estrenó “Marcello Hernández: American Boy”, un especial de comedia en Netflix del que está haciendo una gira por varias ciudades de Estados Unidos.
