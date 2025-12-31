Opinión
Artistas boricuas envían sus mejores deseos para el Año Nuevo 2026

Muchos utilizaron sus redes sociales para compartir recuerdos del 2025 y palabras de esperanza

31 de diciembre de 2025 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dan Pastrana, Dayanara Torres y Silverio Pérez desearon un feliz año 2026 a sus amigos y seguidores de las redes sociales. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Este año nuevo, el deseo colectivo de la clase artística boricua parece haber dado un giro hacia el compromiso social. No se trata solo de metas personales; este 2026, personalidades de la talla de Dayanara Torres y Hermes Croatto, han manifestado que su prioridad es utilizar su plataforma para impulsar cambios reales en el mundo.

Entre todos se encuentra la Miss Universe 1993 Dayanara Torres. Mediante un extenso escrito, la presentadora pasó revista sobre los pasados 12 meses.

“Este año también trajo batallas silenciosas que luché en privado, con fe y valentía. Hoy puedo decir que las gané, y esa victoria la llevo en el corazón. Profesionalmente, 2025 fue increíble: campañas de moda, entrevistas, compartir mi experiencia con el melanoma y conducir en Univision y Telemundo, recordándome que la resiliencia siempre abre puertas”, recordó.

Torres, de igual modo, agradeció al 2025 “por las lecciones, las batallas y las bendiciones. Estoy bendecida y lista para lo que viene”.

Desde las arenas de “Exatlón Estados Unidos 10″, el atleta boricua Dan Pastrana también exteriorizó sus mayores anhelos para sus compatriotas. El “Halcón Boricua” aprovechó para reafirmar su compromiso de poner el nombre de Puerto Rico en lo más alto.

“Feliz Año Nuevo 2026. De parte de Dan Pastrana, el ‘halcón boricua’. Aunque la distancia se sienta y las navidades se hagan largas, el corazón siempre late por Puerto Rico. Gracias por el apoyo, por el cariño y por llevar la bandera en alto conmigo.¡Que el 2026 llegue cargado de bendiciones, fuerza y victorias para nuestra isla!”, dijo.

Glorinel Soto, reportera de “Telenoticias”, reflexionó en todo lo vivido a lo largo del año. “Haciendo el balance de lo bueno y malo del 2025… fueron más las cosas buenas. ¡Gracias Dios! Por lo que está en fotos y por las cosas que no son públicas, pero que se lograron superar a pesar de las lágrimas. Que siempre encuentren una razón para sonreír, ese es mi deseo para ustedes en el 2026. ‘I’m ready!’”, aseguró la comunicadora.

Otro que se unió a los saludos especiales fue Croatto. “Gracias, 2025, por cada momento vivido, por las risas, los retos, los aprendizajes y por las personas que hicieron el camino más bonito. Nos llevamos recuerdos que se quedan, lecciones que nos hacen crecer y gratitud por todo lo compartido. Que el 2026 nos encuentre con el corazón lleno ,listos para seguir creando, soñando y celebrando la vida… juntos", apuntó.

Para el multifacético Silverio Pérez, el “2025 fue un año de escenarios, encuentros, aprendizajes y metas cumplidas”.

“Un año de música compartida, historias contadas, viajes, clases, ensayos y conciertos que dejaron huella. Cerramos este capítulo agradecidos y con la mirada puesta en lo que viene. Porque la música continúa, y las historias también. Gracias, 2025″, agregó.

Tags
Año NuevoDayanara TorresHermes CroattoSilverio PérezExatlónTelenoticias
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
