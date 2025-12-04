Opinión
Así va la investigación de la demanda de Nawat Itsaragrisil contra la Miss Universe Fátima Bosh

La policía de Tailandia comenzó el proceso investigativo

4 de diciembre de 2025 - 9:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe 2025, Fátima Bosch. (Sakchai Lalit)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bangkok - La Policía de Tailandia investiga la demanda por difamación interpuesta por el director en el país asiático de Miss Universe contra la ganadora de la edición de este año, la mexicana Fátima Bosch, según confirmó hoy jueves a EFE la comisaría que lleva el caso.

La comisaría de Watphrayakhrai, situada al sur de Bangkok, confirmó la recepción de la denuncia, que fue presentada el pasado 12 de noviembre en nombre del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universe Tailandia y propietario de Miss Grand International (MGI), otro certamen de belleza.

“El caso sigue en proceso de investigación”, indicó una portavoz de la comisaría, que señaló que la mexicana, que estos días visita medios de comunicación en Estados Unidos, todavía no ha sido contactada por la autoridades de Tailandia.

Al respecto, MGI aseguró hoy a EFE que sus abogados “llevarán el proceso legal hasta sus últimas consecuencias”, un día después de que publicaran la demanda en Facebook, en vista de que Bosch sigue declarando que Nawat la llamó “tonta” durante una discusión el pasado 4 de noviembre que se viralizó en redes sociales.

El tailandés, encargado de organizar el certamen en el que la mexicana fue coronada, niega haber insultado a Bosch, y emprendió acciones legales en su contra, al tiempo que ha pedido a los medios de comunicación “que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar o amplificar las falsas acusaciones”.

“El primer conjunto de pruebas ya ha sido presentado y ahora la Policía está recopilando más. El caso será remitido a la Fiscalía General porque la infractora reside en el extranjero”, indicó MGI.

Aunque Nawat asegura que nunca llamó tonta a la joven durante aquella actividad -en la que participaban las 120 competidoras de la edición y que fue retransmitida en directo por redes sociales-, la entonces Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, también abandonó la sala cuando tuvo lugar la discusión y dijo que la conducta del tailandés había sido “muy irrespetuosa”.

Bosch, por su parte, denunció en su cuenta de Instagram que ha recibido mensajes violentos y de odio tras haberse coronado como Miss Universe 2025, en medio de las acusaciones de un supuesto fraude.

Su victoria fue señalada de fraudulenta por el pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció a su puesto como jurado, junto a otros dos miembros, y amenazó con emprender acciones legales contra Miss Universe por presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

