19 de agosto de 2025
84°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Ochoteco despide a su madre: “Creía que este momento nunca llegaría”

La progenitora del veterano reportero falleció a sus 95 años

19 de agosto de 2025 - 8:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El periodista se dedicó por los pasados años al cuidado de su madre. (Facebook (Carlos Manuel Ochoteco))
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales, el periodista Carlos Ochoteco anunció que su madre, Mercedes Ochoteco García de la Noceda, falleció a sus 95 años.

RELACIONADAS

“Me duró 95 años. Ya no le podía pedir más a la vida. Me tuvo, la tuve y me la disfruté al máximo. La despedida material ha sido dura, pero sé que siempre me acompañará y dentro de mi corazón estará por siempre”, lee parte del texto que Ochoteco publicó el pasado sábado en su página de Facebook.

Pese a la profunda tristeza que atraviesa tras la partida de su progenitora, el comunicador expresó que también siente paz al saber que ella al fin “está feliz de estar libre”.

En una entrevista a Primera Hora el pasado mes de mayo, Ochoteco contó que había dejado su trabajo como reportero televisivo para poder dedicarse al cuidado de su madre que padecía de Alzheimer.

“Creía que este momento nunca llegaría. La lloraba en vida, solo pensando en su partida. Hoy dormiré tranquilo, porque sé que está feliz de estar libre y yo también dentro de lo que humanamente cabe. Serán días difíciles para mí, pero encontraré la Paz”, continúa su “post” que recibió miles de likes y mensajes de apoyo de colegas y seguidores del recordado exancla de “Las Noticias” de TeleOnce.

Los detalles sobre las exequias de Mercedes Ochoteco García de la Noceda serán informados próximamente.

Tags
Muertes
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
