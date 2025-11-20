Daddy Yankee es nombrado Hombre del Año por la revista GQ España
El galardón, el más destacado de la noche, fue entregado por la cantante y compositora Bad Gyal
20 de noviembre de 2025 - 6:14 PM
El ícono global Daddy Yankee fue nombrado Hombre del Año durante la gala GQ Hombres del Año en Madrid, celebrada tras el lanzamiento de su portada para la edición especial de “Men of The Year” de la revista GQ, junto a una entrevista, donde el artista comparte cómo inició una nueva etapa en su vida guiada por un propósito distinto en la que utiliza su talento para conectar con el público a nivel mundial.
El galardón de Hombre del Año, el más destacado de la noche, fue entregado por la cantante y compositora Bad Gyal, quien en su discurso resaltó la influencia directa de Daddy Yankee en una generación completa de artistas alrededor del mundo.
Este reconocimiento llega después de una semana llena de éxitos para Daddy Yankee, en la que formó parte del “show” de medio tiempo del primer partido de la NFL en España junto a Bizarrap, seguido de una participación especial en el cierre de temporada de MotoGP, con la que consolidó su presencia en espacios que cruzan música, deporte y cultura de manera global.
El artista global recibió el reconocimiento, ataviado con un moderno conjunto de la firma Carbone del diseñador argentino, Matías Carbone, ante un selecto grupo de artistas y figuras clave de la industria.
Como parte del nuevo camino que construye en su carrera, Daddy Yankee expande su impacto más allá de los escenarios, donde su legado evoluciona con una visión renovada.
