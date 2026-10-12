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Gracie Bon desata críticas por posar frente a los escombros del sismo en Panamá

La creadora de contenido panameña asegura que seguirá ayudando a su país

12 de octubre de 2026 - 1:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografías que subió la creadora de contenido panameña. ((Captura/Instagram))
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El pasado 9 de octubre se presentó un fuerte terremoto de magnitud 7.7 en Panamá. La situación puso en alerta al país, dejando algunos heridos, viviendas afectadas y personas sin hogar. Hasta el momento, las autoridades no reportan fallecidos; sin embargo, se decretó la emergencia nacional en el país para afrontar la situación.

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La creadora de contenido panameña, Gracie Bon, publicó este domingo 11 de octubre unas fotografías en su cuenta oficial de Instagram, la cual cuenta con más de 11 millones de seguidores, con un mensaje de apoyo a su país. Bon comenzó a recibir cientos de críticas por utilizar el escenario de una tragedia como el lugar escogido para su sesión de fotografías.

Al parecer, la molestia de los usuarios en redes sociales se radicó en las “poses” de la creadora de contenido y en que las fotografías utilizaron escombros de edificios afectados como el espacio para las imágenes.

La publicación también fue acompañada por un mensaje de la mujer, en el cual animaba a las personas a agradecer por la vida.

La realidad de mi país, después del terremoto, nos toca recordar que lo material se recupera, pero la vida no tiene precio. Vivamos el presente, agradezcamos por lo que tenemos y extendamos ayuda a los que hoy lo necesitan”, escribió.

Cientos de comentarios han llenado la publicación cuestionando a la mujer por la necesidad de las fotografías después de la tragedia.

Desde que se produjo el terremoto, Gracie Bon se ha mostrado en el mismo perfil comprando lo que serían ayudas para los damnificados de la tragedia y lo ha usado como un medio de comunicación para divulgar los canales de donación habilitados.

Tras la polémica, la creadora de contenido respondió a las críticas en sus historias afirmando que no posó en las fotos y que ella seguirá ayudando a su país.

“Le quiero decir algo a las personas que critican mi último post. No estoy posando, simplemente aparezco en la foto de mi post. ¿Si no hubiera salido en las fotos, ya serían más aceptables para ustedes?”, aseguró.

Según la mujer, ignorará todos los comentarios y se centrará en ayudar: “Yo volveré a las ayudas, a mandar donaciones, y volveré a mis posts normales”.

Además, añadió que, presuntamente, los noticieros no estaban mostrando “la realidad del país”, ya que en muchos se estaría afirmando que Panamá se encuentra bien.

Al parecer, la mujer explicó que apareció así en las fotografías para lograr un mayor alcance y que la situación llegara a más personas.

El sacerdote Edvin Cumes celebra una eucaristía este domingo afuera de la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria en Tonosí, Panamá.La devastación del sismo no ha frenado la fe que de costumbre profesan los domingos en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, ahora sin acceso por los daños estructurales ocasionados por el fuerte temblor.La Catedral San Juan Bautista que fue afectada por el terremoto que sacudió el sureste de Panamá.
1 / 18 | En oración y espera por ayuda: así permanecen los panameños a dos días del terremoto. El sacerdote Edvin Cumes celebra una eucaristía este domingo afuera de la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria en Tonosí, Panamá. - Bienvenido Velasco

“No estoy en una sesión de fotos ni posando, estoy diciéndoles: ¡miren!, ¡así está Panamá realmente!”, concluyó.

El país latinoamericano enfrenta uno de los peores desastres naturales de su historia, sufriendo de cientos de réplicas, lo que ha producido un miedo generalizado en la población.

Esto ha hecho que las casas quedaran vacías por dos días, ya que la gente prefería dormir a la intemperie por miedo a que pasara algún temblor en la noche.

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