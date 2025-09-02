Opinión
2 de septiembre de 2025
90°lluvia ligera
La Chilindrina sufre aparatosa caída

Preocupa a los fans la salud de la actriz de “El Chavo del 8″

2 de septiembre de 2025 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves en su famosa interpretación de "La Chilindrina". (Photoamc)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Este pasado domingo durante la noche, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, sufrió una caída mientras subía las escaleras de un teatro en México.

RELACIONADAS

A través de internet se viralizó el momento en que la actriz cayó mientras subía las escaleras y de inmediato fue ayudada a levantarse. El hecho ha preocupado a los fans, quienes se preguntan si está bien.

Usuarios se preocupan por La Chilindrina

A través de un video difundido por la cuenta de “La Tía Sandra” en X, se pudo observar el momento exacto en que la actriz de “El Chavo del 8” se cayó mientras subía las escaleras, tropezando y terminando en el suelo.

El accidente habría ocurrido en el Teatro de los Insurgentes, en CDMX, donde la actriz de 78 años acudió a ver la puesta en escena “Cabaret”, protagonizada por Mon Laferte. Fans han expresado su preocupación debido a la avanzada edad de la intérprete.

En redes sociales, los seguidores escribieron mensajes como: “Mi Chilindrina”, “Esperemos esté bien, la queremos mucho”, “Como que ya le anda pasando mucho, ya mejor debería de guardarse”, entre otros.

Hasta el momento no se ha informado cuál es su estado de salud; sin embargo, en el video se observa cómo pudo levantarse gracias a la ayuda de dos asistentes que la auxiliaron tras la caída.

Chilindrina fue hospitalizada por problema neurológico

El pasado 26 de agosto se reportó que La Chilindrina había sido hospitalizada por presuntos síntomas de deterioro neurológico, según informó la revista TVyNotas, basándose en el testimonio de una amiga cercana a la actriz.

Sin embargo, la estrella de los programas de "Chespirito" apareció en redes sociales compartiendo su estado de salud con sus fans, donde aclaró que únicamente había sufrido una fuerte deshidratación.

“Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió en sus redes sociales.

La Chilindrina
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
