Mónika Candelaria saborea el éxito fuera de la silla de ancla de “Noticentro al Amanecer”

Tras años siendo la voz de la noticia en la televisión puertorriqueña, Mónika Candelaria ha decidido dar un paso al frente para conectar con su audiencia de una manera más íntima y transformadora. Con el lanzamiento de “Make This Happen”, la periodista trasciende la pantalla para liderar una jornada de desarrollo personal que busca empoderar a la mujer profesional y emprendedora.

En un mundo que rara vez se detiene, el evento, que tuvo lugar hoy en el Parque Forestal La Marquesa, en Guaynabo, supuso una invitación de la comunicadora para que cada mujer recuperara su centro. La iniciativa, de igual manera, no fue solo de motivación, sino una hoja de ruta diseñada para transformar los sueños en acciones concretas a través de la visualización y la manifestación.

A través de las redes sociales, Candelaria celebró el éxito de este primer encuentro. Según indicó, la mañana comenzó con un taller de yoga y meditación liderado por “Sügü” Rodríguez.

Durante todo el día, tanto Candelaria como las participantes del evento, compartieron fotos y videos de cómo la pasaron en cada parte del programa diseñado para la ocasión.

Al final de la jornada, de igual manera, los comentarios de quienes estuvieron presente sirvieron como sello de aprobación. Desde ya, son muchas las que se anotaron para el próximo encuentro.

“Estamos aquí. Qué bello todo”, “Todo se ve espectacular” y “Gracias por motivar a las mujeres a ser mejores y hacer que las cosas pasen para ser mejores seres humanos”, son tres de los muchos comentarios.