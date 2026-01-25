Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mónika Candelaria saborea el éxito fuera de la silla de ancla de “Noticentro al Amanecer”

Esta mañana, la comunicadora lideró el evento “Make This Happen” para empoderar a la mujer profesional y emprendedora

25 de enero de 2026 - 8:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mónika Candelaria se destaca como mujer ancla de "Noticentro al Amanecer". (VANESSA SERRA DIAZ)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Tras años siendo la voz de la noticia en la televisión puertorriqueña, Mónika Candelaria ha decidido dar un paso al frente para conectar con su audiencia de una manera más íntima y transformadora. Con el lanzamiento de “Make This Happen”, la periodista trasciende la pantalla para liderar una jornada de desarrollo personal que busca empoderar a la mujer profesional y emprendedora.

RELACIONADAS

En un mundo que rara vez se detiene, el evento, que tuvo lugar hoy en el Parque Forestal La Marquesa, en Guaynabo, supuso una invitación de la comunicadora para que cada mujer recuperara su centro. La iniciativa, de igual manera, no fue solo de motivación, sino una hoja de ruta diseñada para transformar los sueños en acciones concretas a través de la visualización y la manifestación.

A través de las redes sociales, Candelaria celebró el éxito de este primer encuentro. Según indicó, la mañana comenzó con un taller de yoga y meditación liderado por “Sügü” Rodríguez.

Durante todo el día, tanto Candelaria como las participantes del evento, compartieron fotos y videos de cómo la pasaron en cada parte del programa diseñado para la ocasión.

Al final de la jornada, de igual manera, los comentarios de quienes estuvieron presente sirvieron como sello de aprobación. Desde ya, son muchas las que se anotaron para el próximo encuentro.

“Estamos aquí. Qué bello todo”, “Todo se ve espectacular” y “Gracias por motivar a las mujeres a ser mejores y hacer que las cosas pasen para ser mejores seres humanos”, son tres de los muchos comentarios.

“Para mí, mi familia es número uno. Yo te puedo decir que siempre he tenido como prioridad a mi familia: mi papá, mi mamá y mis dos hermanas", expresó la periodista y exreina de belleza en entrevista con este diario. El amor y respeto hacia sus hermanas es otra de las lecciones que le inculcaron sus padres desde que era una niña. "Quiero continuar con esa consistencia, no sabotearme, quiero lograrlo. Yo quiero mirar para atrás, y sacar una sonrisita cuando sea viejita y decir ‘qué bueno Mónika que lo lograste, y si no lo lograste, al menos lo intentaste’”, concluyó.
1 / 8 | Fotos: Mónika Candelaria comparte las características que la definen. “Para mí, mi familia es número uno. Yo te puedo decir que siempre he tenido como prioridad a mi familia: mi papá, mi mamá y mis dos hermanas", expresó la periodista y exreina de belleza en entrevista con este diario. - Vanessa Serra Daz

Tags
Mónika CandelariaMujeres Empresarias
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 24 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: