1 / 11 “Todavía duele”: el mensaje desde las cuentas oficiales de Rubby Pérez, a un año de la tragedia de Jet Set

El velorio del cantante dominicano Rubby Pérez, quien falleció al derrumbarse el techo del club nocturno Jet Set durante su concierto de merengue, se realiza en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)

Matias Delacroix