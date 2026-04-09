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“Todavía duele”: el mensaje desde las cuentas oficiales de Rubby Pérez, a un año de la tragedia de Jet Set

Los manejadores de la cuenta, representantes del artista, compartieron un amplio texto y un video

9 de abril de 2026 - 10:36 AM

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El velorio del cantante dominicano Rubby Pérez, quien falleció al derrumbarse el techo del club nocturno Jet Set durante su concierto de merengue, se realiza en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)El sombrero y las gafas de sol del cantante dominicano Rubby Pérez, quien murió en el derrumbe del techo del club nocturno Jet Set durante su concierto de merengue, se encuentran sobre su ataúd durante su velorio en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)Un cartel de la víctima Rubby Pérez se ve en una vigilia improvisada por las víctimas del colapso del techo del club Jet Set en República Dominicana, el miércoles 9 de abril de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Adam Gray)
1 / 11 | “Todavía duele”: el mensaje desde las cuentas oficiales de Rubby Pérez, a un año de la tragedia de Jet Set. El velorio del cantante dominicano Rubby Pérez, quien falleció al derrumbarse el techo del club nocturno Jet Set durante su concierto de merengue, se realiza en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) - Matias Delacroix
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“Hoy se cumple un año… y todavía duele”. De esa manera inicia el post publicado este miércoles en el Instagram oficial de Rubby Pérez, fallecido el 8 de abril de 2025 durante la tragedia de la discoteca Jet Set.

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Los manejadores de la cuenta, representantes del artista, compartieron un amplio mensaje y la creación con ayuda de la inteligencia artificial, “un espacio que intenta acercarnos a él: un metaverso construido con fragmentos de su esencia, de lo que vivió, de lo que amó, de lo que fue".

Sobre el video en base a la canción “Color de rosa”, el post habla de dolor, de risas, historias, anécdotas que se fueron y de “momentos que jamás volverán, pero que viven intactos en el alma”.

Familias lloran la pérdida de sus seres queridos en el cementerio tras la tragedia del Jet Set.En la foto Manuela Santana (centro), hija de Juan Manuel Santana, quien falleció en la tragedia de Jet Set en Santo Domingo, junto a su esposa y otros tres parientes, y en la derecha Altagracia Santana, hermana del difunto. Parientes buscan indicios de sus seres queridos en medio del caos de la emergencia.
1 / 98 | A un año del derrumbe del Jet Set: imágenes que mantienen viva la memoria. Familias lloran la pérdida de sus seres queridos en el cementerio tras la tragedia del Jet Set. - Carlos Giusti/Staff

Luego agrega: “Hoy no es un día cualquiera. Es un día de silencio, de recuerdos, de nudos en la garganta. Un día donde inevitablemente miramos atrás y sentimos ese vacío… ese “¿y si…?” que nunca tendrá respuesta”.

Sin embargo, señala el escrito que “hoy no queremos quedarnos solo en el dolor. Hoy queremos recordar desde el amor. Desde la gratitud. Desde todo lo hermoso que nos dejó”.

El audiovisual presentado “no es solo una recreación. Es un abrazo que no pudimos dar. Es una conversación que quedó pendiente. Es una forma de decir: seguimos aquí… recordándote, sintiéndote, necesitándote".

“Hoy recordamos no solo su partida, sino la de todos aquellos seres queridos que se fueron ese día… dejando corazones rotos y vidas cambiadas para siempre”, concluye el mensaje.

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Rubby PérezJet Set Club
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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