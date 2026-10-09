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Valentino Martin dedica un mensaje romántico a su novia por su cumpleaños

El mensaje fue compartido en el día de ayer en las historias de Instagram del hijo del cantante

9 de octubre de 2026 - 10:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Ricky Martin y su hijo Valentino Martin. (Archivo)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

Valentino Martin, hijo del astro boricua Ricky Martin, compartió una muestra de cariño hacia su novia felicitándola por su cumpleaños. El mensaje fue publicado en sus historias de Instagram en el día de ayer.

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“Feliz cumpleaños, mi nena preciosa”, escribió el joven junto a fotografías en las que aparece con su pareja y otras imágenes de ella.

Valentino Martin y su novia Daniela.
Valentino Martin y su novia Daniela. (Captura)

El nombre de la joven es Daniela Sofía. La chica mantiene una presencia discreta y privada en las redes sociales. Sin embargo, en uno de sus perfiles se describe como “futura diseñadora” y comparte sus creaciones en la cuenta de Instagram Crochet By Daniela Sofía.

Aunque Valentino ha ganado reconocimiento en las redes sociales por sus vídeos, el contenido que suele compartir se caracteriza por ser espontáneo, con poca o ninguna edición y basado en sus gustos, intereses y experiencias diarias, propias de un joven de 18 años.

La vida de Valentino y la de sus hermanos ha permanecido mayormente privada, bajo la protección de su padre, quien ha procurado mantenerlos alejados de la exposición pública. Aun así, en ocasiones especiales, el joven comparte algunos logros y momentos de su vida personal, como las muestras de afecto que dedica a Daniela o su participación especial en uno de los conciertos de su padre.

La pareja ya había aparecido en publicaciones anteriores. En febrero pasado, Valentino compartió una fotografía junto a Daniela con motivo del Día de San Valentín.

Hijo de Ricky Martin se roba el show durante su concierto

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Valentino Martin debutó como bailarín en uno de los conciertos de su famoso papá en Chile.

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Ricky MartinCantantesInstagram
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Kimberly Domínguez Medina
Kimberly Domínguez MedinaArrow Icon
Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
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