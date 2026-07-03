Vicky agradece apoyo de Dionicio: “Gracias por sostener mis sueños como si también fueran tuyos”

La verdadera victoria de un artista no siempre se mide en trofeos o coronas, sino en la calidad de las manos que sostienen su camino cuando las luces del escenario se apagan. Para Vicky Carbonell y Dionicio, la travesía que comenzó entre las cámaras de “Objetivo Fama 7” se ha transformado en un testimonio de apoyo incondicional que trasciende los formatos televisivos.

A través de declaraciones públicas llenas de orgullo y vulnerabilidad, la pareja ha demostrado cómo el éxito individual de cada uno se nutre directamente de la fe y el respaldo mutuo. Recientemente, el venezolano no se limitó a la hora de expresar su orgullo por Carbonell como representante de Toa Baja en Miss Universe Puerto Rico 2026.

Esta tarde, una semana después del certamen nacional, la graduada de Mercadeo exteriorizó su agradecimiento con el cantante por el apoyo brindado a lo largo de la competencia de belleza.

“Si algo me dejó este proceso de Miss Universe, además de muchos aprendizajes, fue la certeza de que tengo al mejor compañero a mi lado. Siempre dicen que detrás de cada mujer hay personas que la sostienen cuando nadie las ve, y tú fuiste una de las más importantes”, comenzó la modelo.

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Miss Toa Baja 2026 agregó: “Estuviste en cada actividad, en cada ensayo, en cada madrugada y en cada momento de cansancio. Me llevabas, me recogías, buscabas todo lo que necesitaba y hacías que los días más pesados se sintieran mucho más ligeros. Nunca porque tuvieras que hacerlo, sino porque te nacía del corazón”.

La intérprete aseguró que Dionicio siempre creyó en ella. “Gracias por sostener mis sueños como si también fueran tuyos. Me siento profundamente bendecida de tenerte a mi lado. Eres la persona a quien quiero acompañar, apoyar y amar en cada uno de sus sueños, así como tú lo has hecho con los míos. Gracias por simplemente ser tú. Por tu paciencia, por tu amor, por tu entrega y por estar presente incluso cuando nadie lo veía. Te amo mucho”, concluyó.