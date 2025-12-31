Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Brindo por lo bueno”: Ariana Babilonia estrenará sencillo en Año Nuevo

“Ahora, por fin, es para ustedes”, anunció la exintegrante de “Objetivo Fama”

31 de diciembre de 2025 - 6:00 PM

Ariana Babilonia fue la última eliminada de "Objetivo Fama 2025". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Si de favoritas en la pasada edición de “Objetivo Fama” se trata, sin duda, Ariana Babilonia es una de las principales en la lista. A modo de agradecimiento por todo el apoyo recibido en el “reality show”, la boricua lanzará un sencillo musical el día de Año Nuevo.

“Brindo por lo bueno” es el tema de la canción. Según indicó en sus redes sociales, el tema estará disponible desde las 12:00 p.m.

“Esta canción es muy especial para mí. Cierra un año lleno de aprendizajes, retos y momentos hermosos, y abre uno nuevo de la mejor manera: con música, gratitud y verdad. Gracias por todo el amor y apoyo durante este 2025. Sé que muchos de ustedes conectaron con esta canción, ahora por fin es de ustedes”, agregó Babilonia.

Fue ayer, viernes, cuando la creadora de contenido comenzó a dar pistas sobre lo que se avecinaba. “Algo bonito viene”, adelantó junto a lo que parece ser una portada de alguna plataforma de reproducción.

El año 2025 marcó un antes y un después en la carrera de Babilonia. Tras ser seleccionada entre cientos de aspirantes para la nueva edición de “Objetivo Fama”, la joven intérprete no solo demostró su potencia vocal, sino también su versatilidad al incursionar con éxito en el mundo de la moda y las pasarelas.

"Opening" gala 8 junto a Olga Tañón."Cinco minutos" de Taishmara Rivera. "Opening" gala 13, "Despacito".
1 / 7 | Revive las presentaciones más memorables de "Objetivo Fama" . "Opening" gala 8 junto a Olga Tañón. - Suministrada

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
