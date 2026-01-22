Opinión
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Dionicio promete baile, lágrimas y risas en su primer concierto “Las que no te pude cantar”

El espectáculo tendrá lugar el 7 de febrero en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce

22 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Recientemente, el artista se mudó oficialmente a la isla. (Xavier Araújo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde que se alzó con el triunfo de “Objetivo Fama 2025″, Dionicio Antonio Matos Santiago dejó de ser solo un participante de un “reality show” para convertirse en un símbolo de superación. Su camino de Venezuela a Puerto Rico, por otro lado, no solo representa la lucha de la diáspora bolivariana, sino también la historia de un joven que encontró en los escenarios boricuas un hogar y una plataforma que lo consagró como la nueva voz del talento hispano.

Esto, el cantante de 34 pudo confirmarlo durante la pasada época festiva en la que pudo presentarse en eventos importantes como “The Sounds of Puerto Rico - Christmas Edition” y las Fiestas de la Calle San Sebastián. Todas estas experiencias, dijo a El Nuevo Día, pudo vivirlas desde diferentes perspectivas.

“A las ‘SanSe’, por ejemplo, llegué en el carrito de golf, en el VIP, como el artista que Puerto Rico me convirtió. Por otra parte, como yo siempre he dicho que soy del pueblo, dije: vamos a vivir la experiencia desde otro lado. Así que me fui hasta las guaguitas del (Estadio) Hiram (Bithorn), y me monté, y fue espectacular”, contó Matos Santiago.

Según el exponente, lo anterior fue un gesto que la gente apreció. El venezolano aprovechó el momento para reconocer la buena organización del evento cultural.

A través de su participación en las actividades nacionales, de igual manera, el intérprete pudo sentir el cariño de sus fanáticos. Las muestras de cariño de sus seguidores, describió son su “verdadero premio”.

“Me reconocían, me pedían fotos, y todo fue desde el respeto. Yo bajé, bailé, me metí en las comparsas.... Me recibieron muy lindo y creo que siempre lo he dicho: más allá de los $50 mil y toda la exposición que he tenido, creo que esto es parte del premio y creo que es lo más valioso porque los $50 mil en algún momento se acaban”, puntualizó.

Ahora, Matos Santiago se alista para el “inicio de algo muy grande”. El artista se refiere al concierto “Las que no te pude cantar” y a su carrera musical.

“Creo que es mi primera oportunidad de poder demostrarle al público qué fue eso que yo quise mostrar, qué yo traje como propuesta como artista, que estaba un ‘reality show’ donde yo tenía que seguir unas normas, seguir lo que era el formato del ‘reality’. No siempre podíamos elegir y creo que era parte del proceso para poder también evolucionar”, mencionó.

La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. Dionicio Matos, Cristian Diana, Yancy Abríl y Sheila Miranda interpretaron "Mejor que ayer" de Diego Torres.Además, un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 23 | Talento, intensidad y emoción: lo que ocurrió en la gran final de Objetivo Fama. La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

Aun así, el ganador absoluto de “Objetivo Fama 2025″ pudo escoger aproximadamente cuatro temas a lo largo de la temporada. “Y creo que saqué la cara por ellos. Otros, como ‘Querida’ (de Juan Gabriel), yo jamás lo hubiese puesto y ahora es mi presentación favorita”, dijo.

Sobre el repertorio de su primer concierto, que tendrá lugar el 7 de febrero en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce, Dionicio aseguró que lo compuso “estratégicamente”. Su intención, agregó, es conectar y provocar a la audiencia de diversas maneras.

“Quiero guiar a los presentes por una montaña rusa de emociones, que la gente ría, llore de alegría, que la gente baile conmigo y que la gente se ría conmigo también”, expuso.

“Las que no te pude cantar” contará con una banda en vivo integrada por 13 músicos en escena y dúos especiales que no pudieron realizarse durante su participación en “Objetivo Fama 2025″.

Si algo le queda claro al intérprete es que “la gente está esperando algo nuevo, pero a la gente también le gustaría ver lo que hizo que votaran por mí. Así que le vamos a dar una probadita de eso que motivó a que cada semana votaran por mí y me hicieran pasar semana a semana, y me hicieran el ganador de la competencia”. Este pensamiento, prometió, fue su guía a la hora de darle forma al espectáculo.

Residente oficial

Para aquellos que se preguntan cómo van sus planes de mudanza, el cantante indicó que ya se mudó a la isla de forma oficial. De todo el proceso, compartió, una de las cosas que más ha disfrutado es la compañía de sus compañeros de casa.

“Comparto el espacio con Cristian (Diana) y con Vicky (Carbonell). Es como vivir en el mismo ‘reality’. Nos encanta estar acompañados”, reveló.

Entre sus primeros visitantes, de igual manera, se encuentran Yancy Abríl y Taishmara Rivera, dos de sus excompañeras de la competencia de canto producida por Soraya Sánchez.

"Opening" gala 8 junto a Olga Tañón."Cinco minutos" de Taishmara Rivera. "Opening" gala 13, "Despacito".
1 / 7 | Revive las presentaciones más memorables de "Objetivo Fama" . "Opening" gala 8 junto a Olga Tañón. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
