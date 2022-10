¡Nacarile del oriente! De esa expresión que suele usarse para una negación rotunda y que es bastante utilizada en nuestra jerga boricua, se apropió la cantautora puertorriqueña Ile, para marcar un detente en lo que fue un “turbulento” proceso que estuvo arropado de pandemia, incertidumbre y algo de desasosiego, mientras estaba en plena creación de su tercera producción discográfica “Nacarile”.

Como en cualquier turbulencia, se hace difícil llegar al destino con tanta agitación y ese movimiento no fluido, que hace más ardua la ruta a seguir. Del mismo modo, Ile compartió que llegó a sentirse un poco dispersa, confundida y abrumada, a partir de los momentos vividos en el 2020. No obstante, la cantante de 33 años, asegura que fue un proceso continuo de aprendizaje, de crear canciones y melodías.

“Creo que este disco contiene una combinación de todo eso, porque estaba como sin dirección, perdida, pero aprendí un montón. Logré hacer un poco las paces conmigo misma, fue un proceso de aceptación y normalizar los momentos raros, en los que no paraba de componer ni pararon de salir canciones. Así que ese fue mi escape, como mi manera de entender de alguna forma qué estaba pasando dentro de mí. Y entonces ahí quedó reflejado en este disco”, aseguró.

De alguna manera, según explica, fue su manera de trascender un poco ese momento de conflictos desde existencialistas y emocionales, hasta de frustración. “Como hubo muchas cosas pasando dentro de mí, ‘Nacarile’ era esa expresión de ‘ok, ya como que nos vamos, no me voy a quedar ahí estancada’. Ese ‘no’ con mucha actitud que nosotros usamos, pero que al mismo tiempo tiene mucha determinación”, añadió la artista, cuyo nombre es Ileana Cabra.

Contrario a su disco pasado “Almadura”, que era uno más rígido, con mucha percusión y una estructura más fuerte, su nueva propuesta la caracteriza como una más aireada y melódica, en donde jugó con la voz, la respiración y las texturas que llevaban como a un espacio abierto.

“Este disco fue divertido también, yo diría que se formó un poco por intuición, porque no tenía una dirección muy clara por cómo me sentía, de estar por todas partes al mismo tiempo. Siempre digo que fueron las canciones las que me llevaron a mí, en vez de yo estar dirigiendo este disco”, señaló la ganadora de un Grammy Latino en 2016.

El álbum, que contiene 11 temas y que fue lanzado el pasado viernes, 21 de octubre, salió junto al sencillo en promoción “(Escapándome) de mí”, que vino acompañado del primer video musical dirigido por ella misma. Es una de sus canciones favoritas del disco, que tiene que ver un poco con lo que ha sido su proceso de creación.

“Es esa canción que habla un poco de lanzarse a lo incierto cuando tienes ese miedito lindo, en donde sientes que como que quizás te viene bien este cambio, pero al mismo tiempo es algo drástico, algo nuevo y te asusta un poquito, pero no es hasta que te lanzas a la aventura, que creces y aprendes algo nuevo de ti misma. Es bien especial”, manifestó la compositora, quien además ya había adelantado algunos de los temas, como “Donde nadie más respira”, “En Cantos” y “No es importante”.

Colaboraciones con fuerza femenina

De los 11 temas, en seis de ellos gozó de colaboraciones con las voces de las mexicanas Flor de Toloache y Natalia Lafourcade, y la chilena Mon Laferte, la puertorriqueña Ivy Queen, así como el rapero argentino Trueno y el cantante español Rodrigo Cuevas, con quienes se adentró en géneros clásicos latinoamericanos y la percusión folclórica puertorriqueña, además de hip-hop y sonidos nuevos en los que combina sintetizadores, art pop y variadas melodías.

“Sí hay mucha vulnerabilidad a la hora de compartir una canción, algo que uno está trabajando con una persona que quizás no le guste tanto la canción como a ti o que no sabes cómo la va a percibir. Pero, todas y todos le metieron muchísima entrega, hubo muy buena comunicación y estoy súper contenta. Casi todos escribieron su parte, así que yo como que les daba ese espacio y esa posibilidad porque a mí me gustaba la idea de que saliera esa energía, esa voz de quienes colaboraron y era como un regalito, de esperar que cada cual enviara lo suyo y me volara la cabeza. Así que fue súper bella la experiencia”, indicó mientras resaltó que se trató de un conectar con cada uno de ellos.

En cuanto a la canción que hizo junto su compatriota, la llamada “Reina del Reguetón, iLe menciona que desde sus inicios en la música cuando formaba parte de la popular agrupación Calle 13, en la que cantaba junto a sus hermanos René Pérez y Eduardo Cabra, conocidos también en la industria como Residente y Visitante, Ivy Queen fue su único referente femenino.

Mientras trae a la atención “al patriarcado al que siempre se nos ha sometido”, resalta que Ivy dentro de su espacio fue pionera como voz femenina, porque no era solamente ella siendo una mujer dentro del género, sino que su voz era femenina también y muy poderosa, por lo que se mostró agradecida de que se pudiera dar el junte entre ambas con el tema “Algo bonito”.

“Es una canción que yo la considero feminista, pero desde un lugar bien directo y también de buscar maneras de redefinir lo que es algo bonito para nosotras. Yo siento que que hay uno clichés puestos entre nosotras, como por ejemplo, que a la mujer lo que le gusta es que le regalen flores y darles chocolate, pero ¿quién te dijo que eso es lo que nosotras queremos? Para mí hay mucho más que eso. Nosotras queremos sentirnos libres, seguras en este mundo y queremos poder decidir sobre nuestro propio cuerpo también. Creo que esas son cosas bonitas que nosotros queremos escuchar hoy en día”, indicó la artista, quien el pasado viernes realizó un show íntimo de lanzamiento del álbum en Public Records, en Nueva York.

“No puedo creer todavía que ya salió el disco porque ha sido como una locura, pero sí siento que ya solté esa parte de mí, ese proceso que fue como un poco inesperado también al mismo tiempo. Dentro de todo, estoy contenta porque estamos en un momento también transformativo socialmente, que aunque sí me frustra un poco y me causó dolor al mismo tiempo, me llena de fuerza y de coraje. Creo que estamos en un momento trascendental mundialmente, en donde muchas cosas se están saliendo, revelando y siento que eso ha aportado a que busquemos más conexión entre nosotros, más conexión colectiva. Entonces, por un lado me emociona que de alguna forma este disco aporta a que se siga construyendo esa fuerza”, concluyó.