Nio García muestra imágenes del robo a su hogar en “Sigo vivo”

Tras ser víctima en septiembre de un robo domiciliario en su residencia en Guaynabo, Nio García lanzó “Sigo vivo”, un tema cuyo video musical incluye imágenes de los asaltantes que irrumpieron en su hogar.

El robo domiciliario ocurrió el pasado 3 de septiembre de 2026.

“¡¡ESTA SE LAS DEJÉ DESDE LO MÁS PROFUNDO DE MI CORAZÓN!! ‘SIGO VIVO’ out now... ¡Quiero darles las gracias por nunca dejarme solo todo este tiempo! ¡Esto que hago lo hago por amor a la música, porque ella me salvó! ¡Solo quiero que confíen en Dios y sigan sus sueños, no importa las circunstancias!”, escribió el reguetonero en una publicación en su cuenta de Instagram.

El video incluye imágenes de la entrada y salida de los asaltantes, quienes, vestidos de negro, irrumpieron en la sala. Según indicó el informe policíaco, “bajo amenaza e intimidación, uno de ellos agredió al perjudicado en la cabeza con la parte posterior del arma de fuego”.

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“Tres caretas negras, apuntan mi destino, robaron lo que brilla y como quiera brillo. Desde entonces todas las puertas con alarmas, la pistola encima, la doña me dice que con calma. Aquí yo sigo vivo no me voy a dejar. Los buscaría en otra vida, se los juro, si vuelvo a nacer...”, dice parte de la letra de la canción, que hace referencia a la experiencia que vivió junto a su esposa e hijo.

“Después de vivir un momento muy difícil junto a mi familia, hoy solo puedo darle gracias a Dios porque estamos aquí, unidos y con salud. Hay situaciones que te cambian la perspectiva y te recuerdan que la vida, la familia y la tranquilidad valen más que cualquier cosa material. Seguimos adelante con más fe, más amor y valorando cada día como una nueva oportunidad. Gracias de corazón a todos los que se han preocupado y nos han enviado sus buenos deseos. Estamos bien, y eso es lo verdaderamente importante”, escribió el pasado 11 de septiembre en sus redes sociales tras la experiencia.

Según informó la Policía, “los sujetos se dirigieron al clóset, donde se apropiaron de varias prendas de oro y diamantes, valoradas en aproximadamente $300,000. Además, sustrajeron un bulto marca Louis Vuitton, con un valor estimado de $6,000”.