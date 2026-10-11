Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
11 de octubre de 2026
89°Probabilidad de lluvias y tronadas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nio García muestra imágenes del robo a su hogar en “Sigo vivo”

El video musical incluye pietaje de los individuos enmascarados y armados que irrumpieron en su residencia en Guaynabo el pasado septiembre

11 de octubre de 2026 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nio García. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Tras ser víctima en septiembre de un robo domiciliario en su residencia en Guaynabo, Nio García lanzó “Sigo vivo”, un tema cuyo video musical incluye imágenes de los asaltantes que irrumpieron en su hogar.

RELACIONADAS

El robo domiciliario ocurrió el pasado 3 de septiembre de 2026.

“¡¡ESTA SE LAS DEJÉ DESDE LO MÁS PROFUNDO DE MI CORAZÓN!! ‘SIGO VIVO’ out now... ¡Quiero darles las gracias por nunca dejarme solo todo este tiempo! ¡Esto que hago lo hago por amor a la música, porque ella me salvó! ¡Solo quiero que confíen en Dios y sigan sus sueños, no importa las circunstancias!”, escribió el reguetonero en una publicación en su cuenta de Instagram.

El video incluye imágenes de la entrada y salida de los asaltantes, quienes, vestidos de negro, irrumpieron en la sala. Según indicó el informe policíaco, “bajo amenaza e intimidación, uno de ellos agredió al perjudicado en la cabeza con la parte posterior del arma de fuego”.

“Tres caretas negras, apuntan mi destino, robaron lo que brilla y como quiera brillo. Desde entonces todas las puertas con alarmas, la pistola encima, la doña me dice que con calma. Aquí yo sigo vivo no me voy a dejar. Los buscaría en otra vida, se los juro, si vuelvo a nacer...”, dice parte de la letra de la canción, que hace referencia a la experiencia que vivió junto a su esposa e hijo.

“Después de vivir un momento muy difícil junto a mi familia, hoy solo puedo darle gracias a Dios porque estamos aquí, unidos y con salud. Hay situaciones que te cambian la perspectiva y te recuerdan que la vida, la familia y la tranquilidad valen más que cualquier cosa material. Seguimos adelante con más fe, más amor y valorando cada día como una nueva oportunidad. Gracias de corazón a todos los que se han preocupado y nos han enviado sus buenos deseos. Estamos bien, y eso es lo verdaderamente importante”, escribió el pasado 11 de septiembre en sus redes sociales tras la experiencia.

Según informó la Policía, “los sujetos se dirigieron al clóset, donde se apropiaron de varias prendas de oro y diamantes, valoradas en aproximadamente $300,000. Además, sustrajeron un bulto marca Louis Vuitton, con un valor estimado de $6,000”.

El exponente del género urbano alcanzó la fama global gracias los temas y remezclas como "Te Boté" y "La Jeepeta". La primera producción discográfica, “Anto-Nio” la lanzó en el 2024. Además se robaron un bulto marca Louis Vuitton, con un valor estimado de $6,000.
1 / 15 | Nio García: entre fama, reguetón y víctima de la criminalidad . El exponente del género urbano alcanzó la fama global gracias los temas y remezclas como "Te Boté" y "La Jeepeta".
Tags
Nio GarcíaReguetónVídeos musicalesAsaltosRobo domiciliarioGuaynabo
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 11 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: