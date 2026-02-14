Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Triunfa Dionicio en su primer concierto en solitario

La noche alcanzó su punto máximo con duetos y tríos a cargo de varios compañeros de “Objetivo Fama 2025″

14 de febrero de 2026 - 9:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vicky Carbonell y Dionicio Matos durante su presentación en el concierto. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado sábado, 7 de febrero, Dionicio Matos subió al escenario de la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce con una premisa clara: convertir una promesa personal en un espectáculo real.

Bajo el título “Las que no te pude cantar”, consiguió una conexión con una audiencia que fue testigo de su metamorfosis.

A través de un repertorio de 15 temas, el ganador de “Objetivo Fama 2025″ trazó la hoja de ruta musical del futuro con un sonido maduro con banda en vivo y diversos elementos de escenografía.

La noche alcanzó su punto máximo con duetos y tríos a cargo de varios compañeros de la pasada edición, así como la participación de la cantante puertorriqueña Ana Isabelle.

La narrativa visual dirigida por Lorna Otero, y la energía del cuerpo de baile dirigido por el coreógrafo Danny Lugo, crearon una atmósfera inmersiva. A esto se sumó el diseño de iluminación de Pamela López.

Con una producción general liderada por Beatriz Oliveros para SoraSan Productions, este concierto cerró un capítulo y abrió el más importante en la carrera de Matos.

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
