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“Emily in Paris” prepara la sexta temporada en Grecia y Mónaco

La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia

12 de abril de 2026 - 5:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El elenco de "Emily in Paris". (Andrew Medichini)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La exitosa comedia romántica de Netflix , ‘Emily in Paris’ volverá a salir de Francia y rodará la sexta temporada en Grecia y Mónaco, según informó Variety.

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El proyecto protagonizado por Lily Collins comenzará la producción en mayo en dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto, pero que todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a Grecia tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).

La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia.Además, la serie ha rodado en otras ciudades francesas, como Saint Tropez y Megève.

La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal,incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo, Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

Estrenada en Netflix en el año 2020, la trama de una de las series más populares del coloso del entretenimiento sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París para aportar una perspectiva estadounidense a una prestigiosa firma de lujo francesa.

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ModaNetflix
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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