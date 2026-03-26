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Karla Michelle Sánchez versus Alfonso Alemán: lo que se sabe del pleito legal hasta el momento

La presentadora solicitó una orden de protección por acecho contra el comediante ante el Tribunal de San Juan

26 de marzo de 2026 - 6:00 PM

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Alfonso Alemán y Karla Michelle Sánchez son talentos de Wapa Televisión. (Carlos Rivera Giusti / Carlos Rivera Giusti)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que por mucho tiempo fue visto como “comedia” o bromas pesadas en la televisión puertorriqueña, hoy se enfrenta a un nuevo estándar de respeto y dignidad. El reciente conflicto entre Karla Michelle Sánchez y Alfonso Alemán, intérprete de “El Guitarreño”, pone sobre la mesa el debate sobre los límites del humor en el entorno laboral y la valentía de las figuras públicas para denunciar patrones de conducta que consideran humillantes, como el uso de apodos denigrantes y la falta de profesionalismo frente a las cámaras.

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Las redes sociales en Puerto Rico, por su parte, se encuentran divididas tras la noticia de que Sánchez tomó acción legal contra Alemán. Mientras algunos defienden el estilo confrontativo del personaje, otros celebran la decisión de la presentadora de “darse a respetar” y exponer una grieta profunda en cómo el público percibe el trato hacia las mujeres en los medios de comunicación masivos.

Durante el estreno de la nueva escenografía de "Pégate al Mediodía", el elenco se mostró feliz y en un ambiente de celebración ante la innovación en el estudio, que luce más amplio y permite mayor funcionalidad.Melwin CedeñoAlfonso Alemán, en su personaje conocido como "El Guitarreño".
1 / 13 | Fotos: Así transcurrió el estreno del renovado estudio de "Pégate al Mediodía". Durante el estreno de la nueva escenografía de "Pégate al Mediodía", el elenco se mostró feliz y en un ambiente de celebración ante la innovación en el estudio, que luce más amplio y permite mayor funcionalidad. - Carlos Rivera Giusti

A continuación los puntos clave de la disputa:

La controversia surgió tras un incidente durante la transmisión en vivo de “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión el pasado martes, 24 de marzo.

Sánchez, quien se destaca como presentadora y bailarina, acusa a Alemán de crear un ambiente hostil y de ridiculizarla constantemente. Entre los ejemplos mencionados en redes sociales y reportes, se destaca el uso del apodo “mesita de noche” para referirse a ella, lo cual interpreta como una falta de respeto profesional.

El apodo surgió en el entorno del espacio televisivo vespertino donde ambos participan. El también músico lo utiliza a modo de referencia de la estatura de la animadora.

Ayer, a través de Facebook, una seguidora del programa identificada como Mirna Rivas comentó: “Él siempre le dice ‘mesita de noche’. ¿Y si alguien lo llamara con un apodo por su físico? Ella tiene nombre y muy bonito".

El 25 de marzo, Sánchez solicitó una orden de protección por acecho contra Alemán ante el Tribunal de San Juan. Su abogado, Marcos Rivera, indicó al periódico Primera Hora que su clienta se encuentra “física y emocionalmente afectada” por el patrón de conducta del comediante.

La solicitud de orden de protección provisional fue denegada “ex parte” (sin la presencia de la otra parte) por el momento. Sin embargo, el tribunal citó a ambos para una vista el próximo 29 de mayo para evaluar los méritos de la petición.

Entre tanto, la situación ha puesto en duda la permanencia de ambos en el programa, ya que legalmente sería difícil que coincidan en el set si el proceso judicial continúa o se otorga una orden de alejamiento.

El Nuevo Día solicitó una declaración oficial a Wapa Televisión, así como entrevistas con los involucrados. Ambas peticiones fueron denegadas.

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Pégate al mediodíaWapa TVTribunal de San JuanAlfonso Alemán
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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