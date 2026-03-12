Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Pégate al mediodía” retoma segmento culinario en honor al chef Miguel Campis

La nueva temporada de “Cocina más por menos” debutó con el junte de Angelique “Burbu” Burgos y el chef Edgardo Noel

12 de marzo de 2026 - 2:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Pégate al mediodía" retomó el segmento "Cocina más por menos". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Bajo la guía de expertos como el chef Enrique Piñeiro o el chef Miguel Campis, el segmento culinario de los programas “Viva la tarde” y “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión ofrece una propuesta gastronómica innovadora. Con platos que van desde costillas deshuesadas hasta postres económicos, “Cocina más por menos” redefine la cocina casera con ingredientes accesibles y técnicas sencillas.

Hoy, jueves, “Pégate al mediodía” retomó la sección con un objetivo especial: rendir honor al chef Campis. El también presentador falleció el pasado 9 de julio luego de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas a finales de abril de 2025.

“Hoy tenemos un segmento muy especial porque ustedes saben que lo hacemos en honor a nuestro querido chef Campis y por eso regresa nuestra sección ‘Cocina más por menos’”, expresó la presentadora Angelique “Burbu” Burgos.

El chef Edgardo Noel, quien inauguró la nueva temporada del segmento, pidió un aplauso para su amigo y colega. “Aquí estoy, hermano, representándote”, agregó.

La audiencia, por su parte, pudo conocer todos los detalles para preparar chuletas fritas, amarillitos y arroz verde para cuatro personas por menos de $20.

El chef Campis se dio a conocer en la isla por haber conducido por muchos años el segmento “Los sabores de mi tierra” en “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisión. En la última etapa de su vida aparecía periódicamente en “Pégate al mediodía” para brindar consejos culinarios.

Durante el estreno de la nueva escenografía de "Pégate al Mediodía", el elenco se mostró feliz y en un ambiente de celebración ante la innovación en el estudio, que luce más amplio y permite mayor funcionalidad.
1 / 13 | Fotos: Así transcurrió el estreno del renovado estudio de "Pégate al Mediodía". Durante el estreno de la nueva escenografía de "Pégate al Mediodía", el elenco se mostró feliz y en un ambiente de celebración ante la innovación en el estudio, que luce más amplio y permite mayor funcionalidad. - Carlos Rivera Giusti
