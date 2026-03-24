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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mónika Candelaria revela que “hubo cambios” en “Noticentro al amanecer”

La reportera ancla del matutino, asimismo, compartió su nuevo horario a través de las redes sociales

24 de marzo de 2026 - 5:17 PM

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Mónika Candelaria lleva casi 15 años en televisión. (VANESSA SERRA DIAZ)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Durante más de 14 años, Mónika Candelaria ha sido la voz que despierta a Puerto Rico cada mañana en “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisión, consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión local.

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Más allá de la pantalla, la comunicadora ha transformado su influencia en una plataforma de crecimiento personal. Uno de sus tanto proyectos lleva por nombre “Make This Happen” para empoderar a la mujer caribeña.

Ayer, lunes, la periodista acudió a sus redes sociales con un mensaje que encendió las alarmas de sus seguidores. En la publicación, Candelaria reveló su nuevo horario en el noticiero mañanero.

“De 5:00 a.m. a 7:00 a.m. contigo desde el estudio en ‘Noticentro al amanecer’”, expresó.

Ante la curiosidad de sus seguidores, la empresaria agregó que “hubo cambios”. Después de las 7:00 a.m., la periodista se unirá a la coberturas en la calle para las ediciones de “Noticentro” del resto del día.

Asimismo, Candelaria se mantendrá al mando de “Encuentro de Estado”, la entrevista que se le realiza a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

“Para mí, mi familia es número uno. Yo te puedo decir que siempre he tenido como prioridad a mi familia: mi papá, mi mamá y mis dos hermanas", expresó la periodista y exreina de belleza en entrevista con este diario. El amor y respeto hacia sus hermanas es otra de las lecciones que le inculcaron sus padres desde que era una niña. "Quiero continuar con esa consistencia, no sabotearme, quiero lograrlo. Yo quiero mirar para atrás, y sacar una sonrisita cuando sea viejita y decir ‘qué bueno Mónika que lo lograste, y si no lo lograste, al menos lo intentaste’”, concluyó.
1 / 8 | Fotos: Mónika Candelaria comparte las características que la definen. “Para mí, mi familia es número uno. Yo te puedo decir que siempre he tenido como prioridad a mi familia: mi papá, mi mamá y mis dos hermanas", expresó la periodista y exreina de belleza en entrevista con este diario. - Vanessa Serra Daz
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Mónika CandelariaNoticentro al amanecerWapa TVtelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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