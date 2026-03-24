Mónika Candelaria revela que “hubo cambios” en “Noticentro al amanecer”

Durante más de 14 años, Mónika Candelaria ha sido la voz que despierta a Puerto Rico cada mañana en “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisión, consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión local.

Más allá de la pantalla, la comunicadora ha transformado su influencia en una plataforma de crecimiento personal. Uno de sus tanto proyectos lleva por nombre “Make This Happen” para empoderar a la mujer caribeña.

Ayer, lunes, la periodista acudió a sus redes sociales con un mensaje que encendió las alarmas de sus seguidores. En la publicación, Candelaria reveló su nuevo horario en el noticiero mañanero.

“De 5:00 a.m. a 7:00 a.m. contigo desde el estudio en ‘Noticentro al amanecer’”, expresó.

Ante la curiosidad de sus seguidores, la empresaria agregó que “hubo cambios”. Después de las 7:00 a.m., la periodista se unirá a la coberturas en la calle para las ediciones de “Noticentro” del resto del día.

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Asimismo, Candelaria se mantendrá al mando de “Encuentro de Estado”, la entrevista que se le realiza a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.