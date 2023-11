Con la participación de la mayoría de los hospitales de salud mental, hospitales generales e instituciones relacionadas a la industria de salud, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico celebró la “Cumbre de Salud Mental 2023″, donde se presentó el tema del abandono de pacientes envejecientes en los hospitales y la falta de centros de cuido para ellos. De la misma forma, la actividad contó con la presencia del reconocido psiquiatra Daniel Fisher, desarrollador clave del método “CPR Emocional”, quien ofreció alternativas para aquellos que desean ayudar a una persona con problemas de salud mental.

“Los ejecutivos de los hospitales generales y de salud mental pudieron dar los primeros pasos para ponerse de acuerdo con relación al problema de los pacientes abandonados en las instituciones hospitalarias, muchos de ellos envejecientes y pacientes admitidos involuntariamente (por una orden de un Tribunal). Esta Cumbre ofreció nuevas alternativas de colaboración y exposición del tema de los pacientes abandonados y no reclamados por sus familiares”, señaló en un comunicado de prensa la Lcda. Marta Rivera Plaza, presidenta del Comité Salud Mental de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y principal oficial ejecutiva Sistema Hospital San Juan Capestrano.

De igual manera, la ejecutiva destacó la participación del mundialmente conocido médico, Daniel Fisher, uno de los desarrolladores del método “CPR Emociona”’, un programa educativo de salud pública que capacita a las personas para que asistan a otras que estén atravesando por una crisis mental o emocional. “El encuentro profesional logró capacitar a los asistentes con estrategias de salud mental para que se ayuden a las mujeres en estado perinatal y post parto. Se trató extensamente el tema para el manejo de la salud mental de la fuerza laboral, crisis en el trabajo y hasta enfrentamiento con situaciones legales”, añadió la licenciada Rivera Plaza.

Como dato importante, según la información, se acordó darle seguimiento a todos los temas tratados en este encuetro, de manera que el esfuerzo logrado tenga repercusión en las instituciones hospitalarias, los centros de trabajo y en la población, muy en especial aquellos que están ligados al tratamiento y educación del tema de la salud mental.

Parte del grupo de conferenciantes en la “Cumbre de Salud Mental 2023”. De izquierda a derecha la licenciada Miglisa L. Capó Suria; licenciado Pedro González; licenciado Carmen Bonet; Dr. Carlos Rodríguez Mateo; licenciada Marta Rivera Plaza; licenciado Luis Meléndez Cintrón y el licenciado Jorge Matta González. (Suministrada)

“Es importante recalcar que el tema medular de la Cumbre fue el serio problema que se está creando con la ascendencia y tenencia demográfica en la población de envejecientes. El país, sus instituciones ya sea el gobierno, la empresa privada y las organizaciones de salud deben prepararse para enfrentar el aumento del número de adultos mayores, que cada día va en ascenso. Esto es algo que tenemos que discutir y buscar alternativas ya que cada día es mayor el número de pacientes de la tercera edad que son abandonados o no reclamados en nuestras instituciones hospitalarias”, expresó por su parte el Lcdo. Pedro González, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

Según explicó el ejecutivo en el comunicado, todos debemos cooperar para que se logren mayores opciones, hogares o instituciones para ubicar a personas de mayor edad que necesiten cuidado médico. “Muchas veces los hospitales retrasan la orden de alta de un paciente adulto de mayor edad porque no tienen una alternativa donde ubicar a esa persona que, por su condición de salud, necesita un cuidado especial. En ese aspecto, los lugares para este tipo de cuido es limitado, no hay muchas opciones y eso preocupa a los profesionales que trabajan en los hospitales. Nuestras instituciones no son hogares de ancianos, sin embargo, no podemos tirar a la calle a estas personas que no son reclamadas por sus familiares o encargados”, agregó González.

La entidad que agrupa a los hospitales incluyó en el programa de la cumbre el tema de los cuidadores de pacientes y la necesidad real de atender a estos profesionales que están a cargo del cuidado de un paciente.

“Es importante proveer apoyo en el área de la salud mental para que estos cuidadores puedan ofrecer el mayor de sus capacidades en la atención y cuido de un paciente. Muy en especial, en el cuido de pacientes de la tercera edad, se requieren acciones coordinadas, estrategia de política pública que apoyen a que todos los componentes unan esfuerzos para que se capaciten a los cuidadores sobre el rol que les corresponde ya que se vislumbra un aumento acelerado en el número de personas que serán parte de la población de envejeciente. Los centros que ofrecen atención y ayuda en salud deben atender de forma inmediata el asunto de la salud mental de los cuidadores de pacientes ya que es un campo muy estresado, intenso y agotador para los responsables a cargo del cuidado de un envejeciente”, concluyó González.