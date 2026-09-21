Cancelan advertencia de inundaciones para varios municipios pero seguirán los aguaceros
El patrón de tiempo variable continuará durante los próximos días, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología
21 de septiembre de 2026 - 2:36 PM
21 de septiembre de 2026 - 2:36 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló en la tarde del lunes varias advertencias de inundaciones que había emitido para municipios del norte y noroeste de Puerto Rico debido a lluvias intensas asociadas a tormentas eléctricas.
Las advertencias incluyeron a Vega Baja, Vega Alta, Morovis, Arecibo, Ciales, Florida, Manatí, Utuado, Camuy, Hatillo, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián, y para las 5:00 p.m. todas habían quedado sin efecto.
Más temprano, el SNM había informado que el radar Doppler detectaba lluvias intensas asociadas a tormentas eléctricas y que entre 1 y 2 pulgadas de lluvia habían caído en algunas de las zonas bajo advertencia. La agencia también anticipó acumulaciones adicionales de entre 1 y 2 pulgadas.
Aunque las advertencias de inundaciones fueron canceladas, el SNM advirtió que continuarán las condiciones de tiempo variable durante los próximos días, con aguaceros y tronadas durante las tardes y periodos de calor localizado.
[Sept 21]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 21, 2026
🌦️ Variable weather continues through midweek. Expect afternoon showers and thunderstorms, localized heat, and an increasing rip current risk beginning Wednesday. pic.twitter.com/FnzBOn2OFR
La agencia también anticipó un aumento en el riesgo de corrientes marinas a partir del miércoles.
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