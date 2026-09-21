Cancelan advertencia de inundaciones para varios municipios pero seguirán los aguaceros

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló en la tarde del lunes varias advertencias de inundaciones que había emitido para municipios del norte y noroeste de Puerto Rico debido a lluvias intensas asociadas a tormentas eléctricas.

Las advertencias incluyeron a Vega Baja, Vega Alta, Morovis, Arecibo, Ciales, Florida, Manatí, Utuado, Camuy, Hatillo, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián, y para las 5:00 p.m. todas habían quedado sin efecto.

Más temprano, el SNM había informado que el radar Doppler detectaba lluvias intensas asociadas a tormentas eléctricas y que entre 1 y 2 pulgadas de lluvia habían caído en algunas de las zonas bajo advertencia. La agencia también anticipó acumulaciones adicionales de entre 1 y 2 pulgadas.

Aunque las advertencias de inundaciones fueron canceladas, el SNM advirtió que continuarán las condiciones de tiempo variable durante los próximos días, con aguaceros y tronadas durante las tardes y periodos de calor localizado.