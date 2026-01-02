Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bomberos de Rhode Island rescatan perro de estanque helado en Año Nuevo

Phoenix, un labrador amarillo, fue salvado por los bomberos de Misquamicut y Watch Hill tras caerse por el hielo en Westerly.

2 de enero de 2026 - 3:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto proporcionada por el Departamento de Bomberos de Misquamicut, Phoenix, un labrador amarillo, es rescatado por los bomberos en Westerly, Rhode Island, el jueves 1 de enero de 2026, después de caer a través de hielo fino en un estanque.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Westerly, Rhode Island- Un labrador amarillo que salió a pasear con su dueño en Rhode Island tuvo que ser rescatado por los bomberos el día de Año Nuevo después de que se paseara sobre una fina capa de hielo que cubría un estanque y cayera por el centro.

RELACIONADAS

Según el Departamento de Bomberos de Misquamicut, los bomberos voluntarios y otros funcionarios de emergencia fueron enviados el jueves por la mañana temprano para un rescate acuático. Una vez en el lugar, los bomberos vieron a un perro llamado Phoenix luchando y sin poder moverse hacia la orilla en el agua fangosa y helada.

Miembros de los cuerpos de bomberos de Misquamicut y Watch Hill se pusieron trajes de rescate en hielo, que ayudaron a proteger el cuerpo de las temperaturas gélidas, para entrar en el estanque y rescatar con éxito a Phoenix. El Servicio Nacional de Meteorología informó de que alrededor de las 9 de la mañana del jueves la temperatura era de 26 grados Fahrenheit, y que la sensación térmica bajaba a 14 grados.

“Era el perro más frío que he visto en mi vida”, dijo Steve Howard, subjefe del Departamento de Bomberos de Misquamicut, en una entrevista telefónica el viernes. “El perro no hizo ni un ruido. Estaba muy tranquilo”.

Aunque los bomberos fueron evaluados por posible hipotermia, no requirieron tratamiento. En un comunicado publicado en Facebook, los bomberos describieron el incidente como “una exitosa primera llamada de 2026”.

Phoenix también fue declarado libre de lesiones, pero Howard se aseguró de ir a ver a su dueño más tarde el jueves.

“Anoche comió un poco más”, dijo Howard. “Y se echó una siestecita”.

El incidente sirvió de recordatorio para tratar todo el hielo como potencialmente peligroso, especialmente sobre masas de agua, advirtieron los bomberos.

Tags
Breaking NewsRescate de animalesRhode IslandPerros
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 2 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: