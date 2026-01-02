Bomberos de Rhode Island rescatan perro de estanque helado en Año Nuevo

Westerly, Rhode Island- Un labrador amarillo que salió a pasear con su dueño en Rhode Island tuvo que ser rescatado por los bomberos el día de Año Nuevo después de que se paseara sobre una fina capa de hielo que cubría un estanque y cayera por el centro.

Según el Departamento de Bomberos de Misquamicut, los bomberos voluntarios y otros funcionarios de emergencia fueron enviados el jueves por la mañana temprano para un rescate acuático. Una vez en el lugar, los bomberos vieron a un perro llamado Phoenix luchando y sin poder moverse hacia la orilla en el agua fangosa y helada.

Miembros de los cuerpos de bomberos de Misquamicut y Watch Hill se pusieron trajes de rescate en hielo, que ayudaron a proteger el cuerpo de las temperaturas gélidas, para entrar en el estanque y rescatar con éxito a Phoenix. El Servicio Nacional de Meteorología informó de que alrededor de las 9 de la mañana del jueves la temperatura era de 26 grados Fahrenheit, y que la sensación térmica bajaba a 14 grados.

“Era el perro más frío que he visto en mi vida”, dijo Steve Howard, subjefe del Departamento de Bomberos de Misquamicut, en una entrevista telefónica el viernes. “El perro no hizo ni un ruido. Estaba muy tranquilo”.

Aunque los bomberos fueron evaluados por posible hipotermia, no requirieron tratamiento. En un comunicado publicado en Facebook, los bomberos describieron el incidente como “una exitosa primera llamada de 2026”.

Phoenix también fue declarado libre de lesiones, pero Howard se aseguró de ir a ver a su dueño más tarde el jueves.

“Anoche comió un poco más”, dijo Howard. “Y se echó una siestecita”.