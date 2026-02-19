Opinión
NoticiasEstados Unidos
Cierran el aeropuerto de Newark varias horas por evacuación y retirada de avión

También hubo retrasos por mala meteorología con “nubes bajas”

19 de febrero de 2026 - 8:55 PM

La FAA, por su parte, dijo a los medios locales que la tripulación de ese vuelo reportó humo en la cabina tras aterrizar, y los pasajeros del avión tuvieron que ser evacuados con toboganes. (Seth Wenig)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos cerró el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey), que da servicio al área metropolitana de Nueva York, durante unas cinco horas este miércoles por una “emergencia” en un avión, que tuvo que ser evacuado y retirado. Según la página web de la agencia, FAA por su sigla en inglés, el aeropuerto permanecerá cerrado desde las 6:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., y consta además un parón total en las salidas debido a la emergencia y retrasos hasta medianoche por la mala meteorología, con “nubes bajas”.

El aeropuerto indicó en su cuenta de X que las operaciones aéreas estaban “temporalmente suspendidas mientras se retira un avión de la pista debido a un incidente previo”, mientras que la web citaba “la evacuación de emergencia de un avión”.

La Autoridad Portuaria informó de que un vuelo que había despegado de Newark esta tarde a las 5:43 p.m. hacia West Palm Beach (Florida), operado por Jetblue, tuvo que volver a los pocos minutos debido a un fallo en el motor pero logró aterrizar sin causar heridos, recoge el medio local ABC7.

La FAA, por su parte, dijo a los medios locales que la tripulación de ese vuelo reportó humo en la cabina tras aterrizar, y los pasajeros del avión tuvieron que ser evacuados con toboganes.

