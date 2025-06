Nashville — Los abogados de Kilmar Abrego Garcia pidieron el viernes a un juez federal en Tennessee que retrase su liberación de la cárcel debido a las “declaraciones contradictorias” de la administración del presidente Donald Trump sobre si será deportado o no tras su liberación.

Los abogados de Abrego Garcia ahora le piden al juez que continúe deteniéndolo luego de las declaraciones de los funcionarios de la administración de Donald Trump “porque no podemos tener fe en ninguna representación hecha sobre este tema por” el Departamento de Justicia .

“La ironía de esta solicitud no se le escapa a nadie”, escribieron los abogados.

El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo el jueves a The Associated Press que el departamento tiene la intención de juzgar a Abrego Garcia por los cargos de contrabando antes de que se mueva para deportarlo, afirmando que Abrego Garcia “ha sido acusado de crímenes horribles, incluido el tráfico de niños, y no volverá a caminar libremente en nuestro país”.