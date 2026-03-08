Donald Trump plantea un posible envío de tropas para controlar las reservas de uranio enriquecido de Irán
El mandatario aseguró que golpeará más fuerte a la nación islámica
8 de marzo de 2026 - 8:08 PM
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el sábado un posible futuro envío de tropas terrestres a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del país.
“Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”, dijo el mandatario republicano cuando le preguntaron sobre esta posibilidad durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One.
La Casa Blanca afirmó, entre otras cosas para justificar la ofensiva contra Irán, que el país había acumulado reservas de uranio enriquecido tales que estaba muy cerca de poder fabricar una bomba atómica.
