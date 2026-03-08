Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump plantea un posible envío de tropas para controlar las reservas de uranio enriquecido de Irán

El mandatario aseguró que golpeará más fuerte a la nación islámica

8 de marzo de 2026 - 8:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta hace poco, los helicópteros Apache sólo podían ser utilizados para defender tropas estadounidenses. (Archivo / AP)
Donald Trump no descarta enviar tropas de soldados a suelo iraní en un futuro próximo.
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el sábado un posible futuro envío de tropas terrestres a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del país.

“Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”, dijo el mandatario republicano cuando le preguntaron sobre esta posibilidad durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One.

La Casa Blanca afirmó, entre otras cosas para justificar la ofensiva contra Irán, que el país había acumulado reservas de uranio enriquecido tales que estaba muy cerca de poder fabricar una bomba atómica.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpIránArmas nuclearesPentágonoFuerzas Armadas de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: