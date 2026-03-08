Donald Trump plantea un posible envío de tropas para controlar las reservas de uranio enriquecido de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el sábado un posible futuro envío de tropas terrestres a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del país.

“Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”, dijo el mandatario republicano cuando le preguntaron sobre esta posibilidad durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One.