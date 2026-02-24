Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Emergencia en los Everglades de Florida: incendio de más de 25,000 acres se expande sin control

El siniestro crecía en el condado de Collier, al oeste de Miami, en la Reserva Nacional del Gran Ciprés

24 de febrero de 2026 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un incendio forestal agudizado por la sequía en Florida alcanzó este martes los 25,000 acres en los Everglades, una de las principales zonas naturales del sur de Estados Unidos, avisó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés). (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami- Un incendio forestal agudizado por la sequía en Florida alcanzó este martes los 25,000 acres en los Everglades, una de las principales zonas naturales del sur de Estados Unidos, avisó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

RELACIONADAS

“El ‘Incendio Nacional’ (‘National Fire’) ardiendo en Florida ha explotado ahora a un tamaño de 25,000 acres. El incendio forestal se encendió ayer en la Reserva Nacional del Gran Ciprés”, indicó la NOAA en un aviso.

El fuego, con un 0% de contención hasta esta mañana, crecía en el condado de Collier, al oeste de Miami, cerca del Refugio Nacional de la Pantera de Florida en los Everglades, zona de humedales de más de 610,000 hectáreas con más de 20 especies en peligro como dichos felinos, cocodrilos y caimanes.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) alertó a los residentes de “baja visibilidad por la densidad del humo”.

Además, las llamas se expanden en medio de las condiciones de sequía “severa” o “extrema” del sur de Florida, indicó la oficina del NWS en Miami, donde hay alerta por escasez de agua, y decenas de condados, incluyendo Collier, han prohibido fogatas por temor a incendios forestales.

“El comportamiento elevado del fuego es una preocupación para el sur de Florida esta tarde, pues, primero, la combinación de la amplia sequía de severa a extrema a lo largo de la región, y segundo, aire muy seco podrían servir de base para un fuego más amplio”, indicó el organismo en un pronóstico.

Los Everglades han ganado notoriedad también por la apertura el año pasado del centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, que está a unas 40 millas al sureste del origen del fuego, por lo que una imagen satelital muestra posibles impactos del humo.

Condados como el de Miami-Dade han emitido alertas por la escasez de agua, pues en Florida ha llovido menos de la mitad de lo normal, apenas 1.35 pulgadas en enero, según el Sistema Nacional de Información Integrada de Sequía (NIDIS, en inglés).

En lo que va del año, Estados Unidos ya ha registrado cerca de 75% más incendios forestales que en el mismo lapso de 2025, casi 7,000, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno de Estados Unidos.

Tags
Breaking NewsFloridaIncendios forestalesEvergladesNOAA
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: