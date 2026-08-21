Facultad de Medicina de Harvard acepta acuerdo de $53 millones por robo y venta de restos humanos

BOSTON — La Facultad de Medicina de Harvard ha anunciado que ha acordado pagar $53 millones para resolver unas demandas colectivas presentadas por los familiares de donantes de cadáveres cuyos restos fueron vendidos en el mercado negro por el antiguo responsable de su morgue.

Los decanos de la Facultad de Medicina de Harvard, George Q. Daley y Bernard S. Chang, anunciaron este martes la noticia en una carta dirigida a la comunidad, en la que calificaron las acciones del antiguo responsable de la morgue, Cedric Lodge, de “despreciables, abominables y una traición flagrante a nuestros valores como comunidad médica”.

A la espera de la aprobación judicial, Harvard ha anunciado que se crearán dos fondos de compensación para demandas colectivas, por un total de 53 millones de dólares, con el fin de resolver los litigios. Un portavoz de la Facultad de Medicina de Harvard se remitió el jueves a la carta cuando se le pidió que hiciera declaraciones y afirmó que no disponían de más información que facilitar.

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Las demandas fueron presentadas por 47 familiares de personas cuyos restos podrían haber sido objeto de un manejo indebido y vendidos. Los restos fueron donados con fines de investigación y educación.

Harvard ha afirmado que no puede determinar con exactitud de qué donantes robó Lodge los restos. Tras su imputación en 2023, la universidad declaró que había revisado la información facilitada por los investigadores federales, junto con los registros que indicaban cuándo se enviaban los restos de los donantes para su cremación y cuándo se encontraba Lodge en el campus, con el fin de determinar qué donantes podrían haberse visto afectados. El acuerdo abarca a los familiares o personas designadas por quienes donaron sus restos a la Facultad de Medicina de Harvard entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023.

El año pasado, Lodge fue condenado a ocho años de prisión por robar y vender partes del cuerpo “como si fueran baratijas”. Las autoridades afirmaron que Lodge era el cerebro de una macabra trama en la que enviaba cerebros, piel, manos y rostros de cadáveres a compradores de Pensilvania y otros lugares.

Su esposa, Denise Lodge, fue condenada a algo más de un año de prisión por haberle ayudado. Otras seis personas que compraron restos mortales a Cedric Lodge también se declararon culpables y han sido condenadas, según Harvard.

En uno de los casos, Cedric Lodge proporcionó piel a un comprador para que fuera curtida, convertida en cuero y utilizada para encuadernar un libro, una “realidad profundamente espantosa”, según afirmó la fiscal adjunta de Estados Unidos, Alisan Martin, en un escrito judicial.

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Una vez que Harvard ha terminado de utilizar un cadáver donado con fines de investigación o docencia, lo habitual es que el cadáver se devuelva a la familia o se incinere. Lodge reconoció haber extraído partes del cadáver antes de la incineración. Harvard ha afirmado que actuó sin el conocimiento ni el permiso de la universidad.

En su carta, Daley y Chang afirmaron que las acciones de Lodge «no reflejan el respeto que sentimos por aquellas personas altruistas que donan desinteresadamente sus cuerpos» al Programa de Donación Anatómica de la facultad.

“Reafirmamos nuestro profundo pesar y nuestra solidaridad con las familias de los donantes que puedan haberse visto afectadas”, afirmaron.

Además de los pagos, la Facultad de Medicina de Harvard acordó facilitar a las familias un comunicado en el que se condenaran las acciones de Lodge y se resumieran las mejoras introducidas en el Programa de Donación Anatómica. La facultad también tiene previsto crear una beca de ayuda económica anual para estudiantes de medicina a partir del curso académico 2027-28, en homenaje a los donantes anatómicos.

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