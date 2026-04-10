“Lo estoy pensando”: Kamala Harris habla sobre posible candidatura presidencial para 2028

Nueva York - Después de que los gritos de “¡vuelve a presentarte!” llenaran la sala, la ex vicepresidenta Kamala Harris dijo el viernes a los activistas afroamericanos que está considerando activamente otra candidatura presidencial.

“Puede que lo haga. Me lo estoy pensando”, dijo Harris al reverendo Al Sharpton después de que éste le preguntara directamente si iba a presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales de 2028.

Los comentarios de Harris se produjeron durante la convención anual de la Red de Acción Nacional, donde más de media docena de posibles candidatos se presentaron esta semana, con la esperanza de hacer incursiones entre los votantes negros, que constituyen uno de los bloques más poderosos de los demócratas.

La próxima temporada de primarias presidenciales de los demócratas no empezará en serio hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, pero la conferencia de esta semana mostró una colección de demócratas que ya compiten por una posición en lo que promete ser una competición reñida.

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Por ahora, al menos, no hay un claro favorito. Pero sí parecía haber un favorito en la conferencia de Sharpton.

Harris, la primera vicepresidenta negra del país y candidata demócrata a la presidencia en 2024, se llevó la única ovación de pie y la mayor asistencia de público de todos los aspirantes a 2028 esta semana. Algunos entre el público interrumpieron sus comentarios con cánticos de “¡Corre otra vez!”.

Sharpton señaló que Harris obtuvo más votos en su campaña perdedora de 2024 que incluso los ex presidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton.

“Decida lo que decida hacer, ha marcado un hito en la historia”, dijo Sharpton.

Harris ya ha planteado la posibilidad de otra candidatura presidencial en los 15 meses transcurridos desde que dejó el cargo, incluso cuando algunos en el partido han cambiado su enfoque hacia una nueva generación de líderes demócratas. En el programa de la convención de esta semana figuran el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; el ex secretario de Transporte, Pete Buttigieg; el gobernador de Illinois, JB Pritzker; el gobernador de Maryland, Wes Moore; el gobernador de Kentucky, Andy Beshear; el representante por California Ro Khanna; y los senadores por Arizona Mark Kelly y Rubén Gallego. Mark Kelly y Rubén Gallego.

A la mayoría de ellos se les preguntó por sus intenciones para 2028. Harris fue el más explícito.

Tres veces repitió: “Me lo estoy pensando”, cuando Sharpton le preguntó sobre una posible candidatura a la Casa Blanca en 2028.

“Serví durante cuatro años estando a un latido de la presidencia de los Estados Unidos. Pasé incontables horas en mi despacho del Ala Oeste, a unos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval y en la sala de situación. Sé lo que es el trabajo y sé lo que requiere”, dijo Harris.

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