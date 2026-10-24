Six Flags instalará cinturones de seguridad en la montaña rusa donde murió un pasajero

El director ejecutivo de Six Flags afirma que la empresa instalará cinturones de seguridad en la montaña rusa de Georgia desde la que un pasajero se cayó y falleció a principios de este mes. Las atracciones de la empresa que cuenten con sistemas de sujeción similares también se someterán a esta mejora de seguridad.

La empresa gestora del parque temático anunció esta medida de seguridad adicional menos de dos semanas después de que Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años y natural de Atlanta, falleciera tras salir despedido de su asiento en la montaña rusa “Goliath” del parque Six Flags Over Georgia.

“Estamos reforzando las medidas de seguridad en nuestros parques y adoptando medidas adicionales, entre ellas la instalación de cinturones de seguridad en la atracción Goliath y en otras montañas rusas con un sistema de sujeción similar”, declaró el viernes John Reilly, presidente y director ejecutivo de Six Flags Entertainment Corporation, en un comunicado.

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“Goliath” sigue cerrado mientras las autoridades estatales y locales investigan la muerte ocurrida el 12 de octubre.

Reilly no especificó qué otras montañas rusas de Six Flags contarán con cinturones de seguridad. Sin embargo, ha cerrado temporalmente otras ocho montañas rusas en cinco parques más de Estados Unidos y Canadá. Todas esas atracciones son del mismo fabricante y cuentan con un sistema de sujeción similar.

Six Flags no ha indicado cuándo está previsto que vuelvan a abrir esas montañas rusas. Según la declaración de Reilly, Six Flags ha contratado a ingenieros e inspectores independientes para que revisen los procedimientos de seguridad de todas las atracciones de sus parques temáticos.

Los investigadores no han explicado qué falló en la montaña rusa de Georgia. Los testigos afirmaron haber visto a Kariem levantarse de su asiento y caer de cabeza hacia atrás, dentro del vagón, antes de salir despedido. Algunas personas que se habían subido al “Goliath” antes que él ese mismo día dijeron que les preocupaban los sistemas de sujeción.

Las nueve montañas rusas de Six Flags que se han retirado del servicio fueron fabricadas por la empresa suiza Bolliger & Mabillard. Además, cuentan con sistemas de sujeción similares en forma de concha que se colocan en la parte superior de una barra vertical situada entre las rodillas de cada pasajero. La barra sujeta un sistema de sujeción acolchado sobre el regazo y la parte superior de las piernas del pasajero.

La patente estadounidense concedida a Bolliger & Mabillard en 2001 para el sistema de sujeción indica que está diseñado para que cada pasajero sienta “que está sentado en una alfombra voladora o que lleva los mandos de una especie de patinete volador, al tiempo que garantiza una seguridad óptima”.

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Tras el fallecimiento ocurrido en Georgia, los parques temáticos ajenos a la cadena Six Flags —SeaWorld Orlando, en Florida, y La Ronde, en Montreal (Canadá)— también cerraron temporalmente una montaña rusa cada uno en la que se utilizan sistemas de sujeción tipo “clamshell”.

SeaWorld reabrió el martes su montaña rusa “Mako”, tras haber estado fuera de servicio durante una semana. La agencia Associated Press envió un correo electrónico a la empresa el sábado para preguntar si se habían previsto cinturones de seguridad u otras mejoras de seguridad para la montaña rusa.

La AP también envió un correo electrónico a un portavoz de La Ronde para solicitar información actualizada sobre su montaña rusa cerrada.

Además de “Goliath” en Georgia, siguen cerradas ocho montañas rusas en los parques Six Flags de Gurnee (Illinois); Jackson Township (Nueva Jersey); Charlotte (Carolina del Norte); Mason (Ohio); y Vaughan (Ontario).

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