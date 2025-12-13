Construirán nuevo sistema de toma de aguas crudas en Naranjito que beneficiará a más de 6,000 familias

Más de 6,000 familias de Naranjito contarán con un servicio de agua más confiable tras el inicio de la construcción de un nuevo sistema de toma de aguas crudas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en este pueblo de la montaña, que tendrá una inversión de $15.5 millones y debe completarse en 2027.

“Nuestro compromiso es con resolverle a la gente y este proyecto es parte de la inversión total de $151 millones que estamos haciendo en Naranjito solamente en proyectos relacionados al agua”, expresó la gobernadora Jenniffer González, quien visitó el municipio tras un recorrido por Corozal.

Con esta iniciativa, la AAA destacó que busca fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable del municipio mediante la nueva planta de filtración en Naranjito, “lo que permitirá aumentar la confiabilidad y continuidad del servicio para 6,733 familias que dependen del sistema de Naranjito”.

“Este proyecto fortalece la resiliencia de la infraestructura, garantiza un servicio más confiable para miles de familias y reafirma nuestro compromiso con mejorar la calidad de vida de las comunidades”, expresó, por su parte, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González.

El alcance del proyecto, que ubica en el kilómetro 6.8 de la carretera PR-167, contempla la construcción de una nueva toma de aguas crudas, una estación de bombeo, la instalación de una línea de tubería que conectará la captación con la Planta de Filtración de Naranjito, así como mejoras a la infraestructura de acceso existente.

El proyecto de la AAA es financiado mediante una combinación de $1.5 millones del presupuesto de la AAA y otros $14 millones en fondos de la Ley de Plan del Rescate Estadounidense de 2021 (ARPA).

Además del impacto directo en la estabilidad del servicio de agua potable, la construcción de esta nueva planta de filtración naranjiteña generará aproximadamente 151 empleos directos e indirectos. Actualmente, el proyecto se encuentra en labores de preparación del terreno, mejoras al camino de acceso, entre otras gestiones previas al inicio de la construcción.

De la mano de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), este municipio inauguró el primer Centro Resiliente en el barrio Anones, un espacio vital que fortalece la capacidad de respuesta ante desastres y ofrecerá servicio continuo a lo largo del año.

Durante su visita a la montaña, la mandataria actualizó más temprano el estatus de otros dos proyectos de la AAA para Corozal, en donde anunció el viernes una inversión millonaria para trabajar 19 deslizamientos que no se atendían desde el huracán María.

El primer proyecto para la planta de filtración que afecta a 4,800 familias corozaleñas abrió subasta el martes y “una vez se adjudique (en enero), deben comenzar los trabajos a partir del próximo verano”. Esta rehabilitación en la quebrada Los Negros y su planta de bombeo tendrá una inversión de $29.9 millones y tomará un período de aproximadamente tres años y tres meses.

“¿Cuántas veces Corozal se queda sin agua por días o por semanas? Es inaceptable que tengamos esa situación“, señaló la primera ejecutiva.