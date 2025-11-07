“Ponchaban y se iban”: radican 48 cargos contra seis empleados de la AAA que cobraban por horas no trabajadas

El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto contra seis empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que enfrentan 48 cargos por presuntamente cobrar por horas no trabajadas.

Así lo reveló este viernes la secretaria del Departamento de Justicia, la licenciada Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa que describió el presunto esquema que los imputdos ejecutaron para apropiarse de fondos públicos.

Los imputados fueron identificados como Nelson Rivera Feliciano, Daniel Colón Vale, Manuel Rodríguez Castro, Jesús Manuel Rodríguez Pagán, Nelson Manuel Conty Vázquez, y Eddie Ramirez Soto.

Según la pesquisa realizada por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), los hechos ocurrieron desde el 22 de abril de 2022 en la Oficina de Regional de la AAA en Aguadilla.

“La acción consistió en que estos empleados llegaban a las oficinas de la AAA, ponchaban la entrada a laborar y luego se retiraban a realizar gestiones personales; para luego regresar a la AAA y ponchar la salida”, reveló Justicia.

Por estos hechos, las fiscales Melitza Osorio Santiago y Lyanne Ortiz Román formularon cargos por infracción al Artículo 182 del Código Penal, que penaliza la apropiación ilegal agravada; y por violación al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental.

Este último artículo dispone que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio no permitido”.

Tras evaluar la prueba presentada, el juez determinó causa en todos los cargos y fijó una fianza de $222,000. De momento, Justicia no indicó si los imputados prestaron la fianza.