NoticiasGobierno
Noticia
Extienden plazo para que el gobierno certifique que alivio contributivo es consistente con el plan fiscal

A través de una breve misiva, la Junta de Supervisión Fiscal informó de la prórroga a la Aafaf

1 de marzo de 2026 - 8:38 PM

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó este sábado que extenderá nuevamente el plazo para que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) certifique que el inventivo reintegrable propuesto por la gobernadora no infringe el plan fiscal certificado. (Xavier Araújo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó este sábado que extenderá nuevamente el plazo para que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) certifique que el inventivo reintegrable propuesto por la gobernadora no infringe el plan fiscal certificado.

El pasado 20 de febrero, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, Jr., había indicado que extendería el plazo dado a La Fortaleza para presentar el informe hasta el viernes, 27 de febrero. Ahora se extenderá hasta la primera semana de marzo.

“Le escribimos en referencia a la carta de la Junta de Supervisión de fecha 20 de febrero de 2026, que extendió el plazo para la presentación de la documentación requerida por la Sección 204(a) de PROMESA para la Resolución Conjunta 6-2026 (“JR 6-2026”) hasta el 27 de febrero de 2026″, señala la misiva.

“En vista de la continua colaboración entre el gobierno y la JSF con respecto a las salvaguardias fiscales y los requisitos de reserva necesarios para garantizar la coherencia de la JR 6-2026 con el Plan Fiscal Certificado, la Junta de Supervisión extiende nuevamente el plazo para que el gobernador cumpla con los requisitos de la Sección 204(a) de PROMESA para la JR 6-2026 hasta el viernes 6 de marzo de 2026″, añade.

La sección 204 de la Ley Promesa exige al gobierno electo precisar el impacto fiscal de cada nuevo estatuto o emitir una certificación de que “la ley no es significativamente inconsistente con el plan fiscal”.

El alivio a modo de “incentivo reintegrable” por un año ya se puso en práctica, con aval de la JSF, en 2024, bajo la administración de Pedro Pierluisi. Durante su primer año en La Fortaleza, sin embargo, González descartó ese mecanismo, apostando en su lugar a lograr rebajas permanentes a las tasas.

La RC 6-2026 contempla que los contribuyentes radiquen sus planillas utilizando las tasas y umbrales habituales, pero que luego reciban un reintegro equivalente a la diferencia en impuestos que hubiera resultado bajo el proyecto de administración.

Usualmente, el organismo fiscal federal concede una semana para entregar el análisis requerido bajo la sección 204, pero, en el caso del incentivo reintegrable legislado, ha autorizado varias prórrogas desde que la gobernadora Jenniffer González firmó la resolución conjunta el pasado 3 de febrero.

