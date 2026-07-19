Bomberos combaten incendio forestal en Canóvanas que amenaza zonas cercanas a viviendas

Un incendio forestal mantiene movilizado al Cuerpo de Bomberos en el sector Pueblo Indio, en Canóvanas, donde las fuertes ráfagas de viento dificultan las labores para controlar las llamas, confirmó el capitán Orlando Requena, jefe del distrito de Bomberos de Carolina.

Según el oficial, cerca de 20 bomberos permanecen trabajando en la emergencia, que continuaba activa al momento de esta publicación.

“El factor viento nos cambia la estrategia y todavía estamos aquí”, indicó Requena a El Nuevo Día.

Aunque hasta el momento no se han reportado residencias afectadas, el capitán señaló que vecinos del área han comenzado a sacar sus animales como medida preventiva debido a la cercanía del fuego.

“La comunidad está sacando los animales porque el fuego está cerca de unas cuadras. Están sacando caballos, gallos y todo lo que tienen por aquí”, sostuvo.