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Bomberos combaten incendio forestal en Canóvanas que amenaza zonas cercanas a viviendas

El fuego afecta el sector Pueblo Indio y las ráfagas de viento complican los trabajos de extinción

19 de julio de 2026 - 5:04 PM

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2026 03 04. Bomberos y Policía responden a un incendio en una planta recicladora de paletas para cargar mercancía en Dorado, conocida como Puerto Rico Pallets Recycling.(alex.figueroa@gfrmedia.com) (Alex Figueroa Cancel)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un incendio forestal mantiene movilizado al Cuerpo de Bomberos en el sector Pueblo Indio, en Canóvanas, donde las fuertes ráfagas de viento dificultan las labores para controlar las llamas, confirmó el capitán Orlando Requena, jefe del distrito de Bomberos de Carolina.

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Según el oficial, cerca de 20 bomberos permanecen trabajando en la emergencia, que continuaba activa al momento de esta publicación.

“El factor viento nos cambia la estrategia y todavía estamos aquí”, indicó Requena a El Nuevo Día.

Aunque hasta el momento no se han reportado residencias afectadas, el capitán señaló que vecinos del área han comenzado a sacar sus animales como medida preventiva debido a la cercanía del fuego.

“La comunidad está sacando los animales porque el fuego está cerca de unas cuadras. Están sacando caballos, gallos y todo lo que tienen por aquí”, sostuvo.

Al momento, no se han reportado personas lesionadas ni se han ordenado desalojos de viviendas. Las labores para controlar el incendio continúan.

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Incendios forestalesCanóvanasBreaking NewsBomberos de Puerto Rico
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