La joven madre Lisha A. Ramón Mejías, que denuncia que el Departamento de la Familia (DF) le quitó a su hija de 2 años, fue citada hoy a la comandancia de Caguas para discutir la remoción de la menor por parte de la agencia, que asume al momento la custodia de emergencia.

El representante legal de Ramón Mejías, el licenciado Ramón Rivera Grau indicó, en entrevista telefónica con El Nuevo Día, que la vista se verá, a partir de la 1:00 p.m. desde la comandancia debido a que el Tribunal de Caguas está operando de manera virtual por el receso de días festivos.

“El Departamento de la Familia la citó a ella, entiendo que va a solicitar algún remedio ante el juez”, indicó Rivera Grau. “Nosotros vamos a hacer todo lo posible por recuperar a la nena”, agregó.

Por su parte, en un comunicado, la Oficina de Prensa del Poder Judicial señaló que “de nuestros sistemas no surge que, al momento, se haya recibido solicitud alguna en la Región Judicial de Caguas para celebrar una vista hoy” en relación a este caso. No obstante, está operando hoy bajo el sistema de jueces y juezas de turno mediante el cual se atiende cualquier asunto de urgencia que necesite presentarse ante el Tribunal, como parte del plan especial de operaciones.

La subadministradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Gerena, sostuvo ayer que la remoción de la niña del hogar que comparte con su madre, quien se dedica a la venta de jugos naturales en Cayey, fue a raíz de un aparente incidente de violencia intrafamiliar que culminó con la solicitud de una orden de protección contra la mujer por parte del padre de la menor el 19 de diciembre. Sin embargo, el DF recibió un referido el miércoles en la noche que establecía que ambas partes incumplieron con la orden de protección vigente.

“Para garantizar la protección, seguridad y bienestar de la menor, el Departamento de la Familia asumió la custodia de emergencia”, dijo Gerena en expresiones escritas.

En entrevista esta mañana con Telemundo, Ramón Rivera Grau, dijo que su cliente recibió, ayer mismo, la resolución del tribunal archivando la orden de protección en su contra.

“Para todos los fines legales, aparentemente el peticionario en dicha orden de protección (el padre de la menor) desistió de dicha orden el pasado 23 de diciembre según la información que nos ha provisto nuestra representada y el Tribunal de Caguas, en el día de ayer, emitió una resolución decretando el archivo posterior a escuchar la versión del propio peticionario, escuchar su planteamiento y su deseo de desistir (de esa petición)”, sostuvo el abogado.

Indicó que ayer se reunió con Ramón Mejías y que harán lo mismo esta mañana previo a la cita en el tribunal.

“Anoche nos reunimos en la comandancia de Cayey, donde tuvimos una reunión con los representantes del Departamento de la Familia y previo a eso se tuvo la oportunidad de discutir varios aspectos principales del caso. En la mañana de hoy nos vamos a reunir para discutir otros detalles que queremos tener en cuenta”, agregó Rivera Grau.

Lisha Ramón Mejías y su abogado Ramón Rivera Grau atienden a los medios en la comandancia de Caguas. (David Villafañe Ramos)

A inicios de mes, la madre de 21 años había denunciado que era perseguida por el DF porque llevaba a la niña consigo mientras vendía jugos naturales en un semáforo de Cayey. “Estoy mal, me siento mal, necesito a mi hija… me da tanto coraje, tanto coraje porque mi hija no está siendo maltratada, no hay evidencia de abuso, nunca hemos estado en un tipo de situación así y mira la hora que es y no he sabido nada…”, dijo Ramón Mejías en un video publicado en sus redes sociales.

En conferencia de prensa ayer en la tarde, la subsecretaria de la agencia, Ciení Rodríguez, rechazó que la remoción de la menor esté relacionada al hecho de que la madre se la lleve a trabajar.

“Eso es totalmente falso y queremos que el pueblo de Puerto Rico esté bien claro. El Departamento de la Familia no discrimina por condición económica, no discrimina por raza. Nosotros estamos bien firmes en proteger y garantizar el bienestar de nuestros menores”, señaló Rodríguez durante una conferencia de prensa tras el revuelo que ha generado el caso.

Gerena, por su parte, indicó que desde anoche el Departamento de la Familia ostenta la custodia de emergencia de la menor. Este mecanismo le otorga a la agencia un período de 72 horas para investigar si existen los elementos para solicitar ante el juez la custodia provisional de la niña o buscar un recurso familiar donde ubicarla.

Con información de la periodista Leysa Caro González.