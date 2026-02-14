Culminan trabajos de reparación en represa Carraízo tras avería en sistema de bombeo

Los trabajos de reparación de una avería reportada en el sistema de bombeo de la represa Carraízo, que mantuvo varios sectores de San Juan con deficiencias en el servicio de agua potable, fueron completados en la noche del viernes, dos días antes del tiempo estimado, informó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a través de una comunicación escrita.

Según explicó Luis R. González Delgado, presidente ejecutivo de la corporación pública, tras la reparación, el sistema de bombeo de agua de la represa opera nuevamente con normalidad reestableciendo el suministro de agua cruda hacia la Planta de Filtración Sergio Cuevas.

Luego de completar las pruebas operacionales, la bomba afectada fue reintegrada al sistema, permitiendo restablecer la capacidad total de bombeo hacia la planta de filtración.

Desde tempranas horas de la noche del viernes, los abonados de las áreas afectadas por la avería comenzaron a ver el restablecimiento de forma progresiva en la zona metropolitana, mientras que el sistema continúa recuperándose y aumentando su producción.

PUBLICIDAD

Asimismo, indicó el ingeniero, se espera que durante el fin de semana continúe la recuperación de los niveles en los tanques, lo que permitirá una mayor estabilidad del servicio en más comunidades.

“Con la entrada en operación de esta bomba, fortalecemos la estabilidad del sistema y continuamos garantizando un servicio más confiable para nuestros abonados. Reconocemos y agradecemos al equipo operacional de la Autoridad y al contratista que, de manera ininterrumpida, trabajaron con sentido de urgencia y alto compromiso para completar esta reparación en el menor tiempo posible”, indicó González Delgado en la misiva.

Con todas las bombas en funcionamiento, la AAA informó que dio inicio el proceso de normalización del servicio para los abonados de San Juan, Carolina, Trujillo Alto y sectores de Loíza.

“Aquellos clientes que aún experimenten bajas presiones deben observar mejoría progresiva durante las próximas horas, extendiéndose hasta la noche y la madrugada de mañana sábado, en lo que el sistema alcanza su balance operacional”, lee el comunicado.