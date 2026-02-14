Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Culminan trabajos de reparación en represa Carraízo tras avería en sistema de bombeo

Las áreas afectadas comenzaron desde temprano en la noche del viernes a ver el servicio reestablecido

14 de febrero de 2026 - 10:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sistema de bombeo de agua de la represa opera nuevamente con cinco bombas, lo que representa un paso determinante para la estabilización del suministro de agua cruda hacia la Planta de Filtración Sergio Cuevas. Lugar: San Juan En la foto: Oasis establecido en el Residencial Parque San Agustín. Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (TAGS) - oasis, acueductos, agua, potable (alexis.cedeno)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Los trabajos de reparación de una avería reportada en el sistema de bombeo de la represa Carraízo, que mantuvo varios sectores de San Juan con deficiencias en el servicio de agua potable, fueron completados en la noche del viernes, dos días antes del tiempo estimado, informó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a través de una comunicación escrita.

Según explicó Luis R. González Delgado, presidente ejecutivo de la corporación pública, tras la reparación, el sistema de bombeo de agua de la represa opera nuevamente con normalidad reestableciendo el suministro de agua cruda hacia la Planta de Filtración Sergio Cuevas.

Luego de completar las pruebas operacionales, la bomba afectada fue reintegrada al sistema, permitiendo restablecer la capacidad total de bombeo hacia la planta de filtración.

Desde tempranas horas de la noche del viernes, los abonados de las áreas afectadas por la avería comenzaron a ver el restablecimiento de forma progresiva en la zona metropolitana, mientras que el sistema continúa recuperándose y aumentando su producción.

Asimismo, indicó el ingeniero, se espera que durante el fin de semana continúe la recuperación de los niveles en los tanques, lo que permitirá una mayor estabilidad del servicio en más comunidades.

“Con la entrada en operación de esta bomba, fortalecemos la estabilidad del sistema y continuamos garantizando un servicio más confiable para nuestros abonados. Reconocemos y agradecemos al equipo operacional de la Autoridad y al contratista que, de manera ininterrumpida, trabajaron con sentido de urgencia y alto compromiso para completar esta reparación en el menor tiempo posible”, indicó González Delgado en la misiva.

Con todas las bombas en funcionamiento, la AAA informó que dio inicio el proceso de normalización del servicio para los abonados de San Juan, Carolina, Trujillo Alto y sectores de Loíza.

“Aquellos clientes que aún experimenten bajas presiones deben observar mejoría progresiva durante las próximas horas, extendiéndose hasta la noche y la madrugada de mañana sábado, en lo que el sistema alcanza su balance operacional”, lee el comunicado.

El titular de la AAA aseguró que mientras el servicio continúa reestableciéndose gradualmente, la corporación pública, en coordinación con los municipios afectados, mantendrán activo el plan de acarreo de agua potable a las comunidades.

